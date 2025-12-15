‘पानी चलवा दो... आत्महत्या को मजबूर मत करो’; गुरुग्राम के इस पॉश सेक्टर में 3 दिन से नहीं आ रहा पानी

संक्षेप: साइबर सिटी गुरुग्राम का पॉश इलाका कहा जाने वाला सेक्टर-21 पेयजल किल्लत से जूझ रहा है। पिछले तीन दिनों से सेक्टर में पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। इसके चलते यहां रहने वाले सैकड़ों परिवार मजबूरन पानी के टैंकरों पर आश्रित हो गए हैं।

साइबर सिटी गुरुग्राम का पॉश इलाका कहा जाने वाला सेक्टर-21 पेयजल किल्लत से जूझ रहा है। पिछले तीन दिनों से सेक्टर में पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। इसके चलते यहां रहने वाले सैकड़ों परिवार मजबूरन पानी के टैंकरों पर आश्रित हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का धैर्य जवाब दे रहा है और उन्होंने सोशल मीडिया व आरडब्ल्यूए ग्रुप्स के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो लोग आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होंगे।

सेक्टर-21 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष प्रकाश लंबा और यूनाइटेड गुरुग्राम आरडब्ल्यूए ने नगर निगम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकाश लंबा का कहना है कि समस्या के बारे में लगातार शिकायतें दी जा रही हैं, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि सर्दियों में भी उन्हें प्राइवेट टैंकर संचालकों को मोटी रकम देनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं। एक निवासी ने भावुक होते हुए लिखा, पानी चलवा दो... आत्महत्या करने पर मजबूर मत करो, स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं, कुछ निवासियों ने कहा कि अधिकारियों का इस तरह परेशान करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।

लोग पानी के लिए तरसे सेक्टर के अलग-अलग पॉकेट्स और मकानों में पानी की सप्लाई का नामोनिशान नहीं है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार मकान नंबर 1545, 1555, 1527, 1506, 1565, 1522 और 1456 में पिछले तीन दिनों से सप्लाई जीरो है। पॉकेट-बी के मकान नंबर 1203 और पॉकेट-सी के मकान नंबर 1136 के निवासियों ने भी पानी न आने की पुष्टि की है। नई पाइप लाइन में भी अब तक पानी नहीं पहुंचाया गया है।

दावों की पोल खुली स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुबह के समय जब मोटर चलाई जाती है, तो 40 मिनट तक चलने के बाद भी नलों से पानी की एक बूंद नहीं टपकती। हैरानी की बात यह है कि टंकी ऑपरेटर सप्लाई ऑन होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। समस्या को बढ़ता देख आरडब्ल्यूए ने निवासियों से आपसी सहयोग की अपील भी की है। लोग ग्रुप में मैसेज भेज रहे हैं।