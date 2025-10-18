गुरुग्राम के इस सेक्टर में सड़क के साथ फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनेंगे, 5 KM होगी लंबाई

गुरुग्राम के इस सेक्टर में सड़क के साथ फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनेंगे, 5 KM होगी लंबाई
संक्षेप: गुरुग्राम के सेक्टर-16 में नगर निगम जल्द पांच किलोमीटर लंबी आधुनिक सड़क बनाने जा रहा है। सड़क के साथ फुटपाथ और साइकिल ट्रैक का भी निर्माण होगा इससे साइकिल सवारों को भी सहूलियत होगी। नगर निगम ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए आठ करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है।
गुरुग्राम के सेक्टर-16 में नगर निगम जल्द पांच किलोमीटर लंबी आधुनिक सड़क बनाने जा रहा है। सड़क के साथ फुटपाथ और साइकिल ट्रैक का भी निर्माण होगा इससे साइकिल सवारों को भी सहूलियत होगी। नगर निगम ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए आठ करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। इसके निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
यह सड़क शहर में कुल 100 किलोमीटर लंबी आधुनिक सड़कों को विकसित करने की निगम की बड़ी योजना का हिस्सा होगी। सेक्टर-16 का महत्व देखते हुए यह पहल और भी खास है, क्योंकि यह क्षेत्र गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (जीआईए) का घर है और एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, जहां जेनपैक्ट, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एक्सेंचर जैसी कई आईटी और बीपीओ कंपनियां स्थित हैं।
इस सड़क से यहां के हजारों कर्मचारियों को आवाजाही में बड़ी राहत मिलेगी। गुरुग्राम नगर निगम के मुख्य अभियंता विजय ढाका ने बताया कि सेक्टर-16 स्थित आईडीए की सभी सड़कें आधुनिक बनाई जाएंगी। इनकी लंबाई पांच किलोमीटर के करीब है।
गुणवत्ता पर विशेष जोर
सड़क का निर्माण भी पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि पेवर सहित आधुनिक तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा, जिससे सड़क की गुणवत्ता और जीवनकाल दोनों बढ़ेंगे। इस प्रकार की आधुनिक सड़क विकसित करने का मुख्य उद्देश्य शहर के लोगों और यहां काम करने वाले पेशेवरों को एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। अधिकारियों ने बताया कि एस्टीमेट तैयार करने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।
हादसों का खतरा कम होगा
इस आधुनिक सड़क के बनने से सेक्टर-16 के निवासियों और यहां काम करने वाले लोगों को कई फायदे होंगे। साइकिल ट्रैक से फिटनेस पर ध्यान देने वालों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा, जो खासकर ऑफिस आने-जाने वाले कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगा। चौड़े फुटपाथ सभी पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेंगे, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। सौर ऊर्जा से संचालित लाइटिंग से रात में सुरक्षा बढ़ेगी और शहर का कार्बन फुटप्रिंट घटेगा।
पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा
यह आधुनिक सड़क न केवल वाहनों के लिए सुगम होगी, बल्कि नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं के मामले में भी यह एक मिसाल बनेगी। इस पांच किलोमीटर लंबी सड़क पर कई खास आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिनमें सबसे प्रमुख है साइकिल ट्रैक का निर्माण। यह ट्रैक साइकिल चलाने वालों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक होगा, जिससे शहर में स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। सड़क पर चौड़े फुटपाथ बनाए जाएंगे।