Old Gurugram Metro : गुरुग्राम में सेक्टर-10 मेट्रो स्टेशन निर्माण में जमीन ही बनी अड़चन, वन विभाग ने रखी ये शर्त

वन विभाग ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत सेक्टर-10 में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के लिए जीएमआर को को जमीन देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसने इसके बदले दोगुनी जमीन की मांग की है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत सेक्टर-10 में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन वन क्षेत्र में फंस गया है। वन विभाग इस सिलसिले में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) को जमीन देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में दोगुना जमीन मांगी है। इसके बाद ही वन विभाग की तरफ से वन क्षेत्र की जमीन दी जाएगी।

सर्विस रोड के लिए भी जमीन की जरूरत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में आ रहे वन क्षेत्र की जमीन का प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी राइट्स लिमिटेड को सौंपी थी। राइट्स ने सर्वे में पाया कि वन क्षेत्र की करीब एक हैक्टेयर जमीन की जरूरत है। इस जमीन में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो मार्ग और सेक्टर-10 स्टेशन का निर्माण होगा। इसके अलावा उमंग भारद्वाज चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड निर्माण के लिए भी कुछ जमीन की आवश्यकता है।

एनएचएआई ने रिपोर्ट जीएमडीए-जीएमआरएल को भेजी

इस सर्वे रिपोर्ट को राइट्स ने एनएचएआई को सौंप दिया था। हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का निर्माण एनएचएआई से जीएमडीए को ट्रांसफर हो गया। इसके बाद एनएचएआई ने राइट्स की रिपोर्ट को जीएमडीए और जीएमआरएल के पास भेज दिया। वन विभाग ने एक हेक्टेयर वन क्षेत्र के बदले में दो हेक्टेयर जमीन मांगी है।

रूट में क्या हैं बाधा ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो को लेकर दो दिन पहले जीएमडीए सीईओ पीसी मीणा ने बैठक ली थी। इसमें दावा किया है कि हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक मेट्रो निर्माण में कोई बड़ी बाधा नहीं है। मेट्रो मार्ग में आ रही अन्य बाधाओं को अतिशीघ्र दूर करने के लिए जीएमडीए के अधीनस्थ अधिकारियों के अलावा एनएचएआई, डीएचबीवीएन, एचवीपीएन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए थे। बख्तावर चौक पर अंडरपास डिजाइन फाइनल नहीं हुआ है। सेक्टर-10 का बिजली घर स्थानांतरित नहीं हुआ है। सेक्टर-10-नौ में एफओबी नहीं हटाया जा सका है। सरस्वती एंक्लेव में मकान का मामला अदालत में विचाराधीन है।