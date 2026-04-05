गुरुग्राम में सड़क बनी जंग का मैदान; 2 स्कॉर्पियो के बीच टक्कर पर टक्कर- VIDEO
Gurugram Viral Video: गुरुग्राम के धनवापुर गांव में दो दोस्तों के बीच हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों अपनी स्कॉर्पियो गाड़ियों से एक-दूसरे को टक्कर मारने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
गुरुग्राम के धनवापुर गांव में सड़क जंग का मैदान बन गई। दो दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी ने एक खतरनाक रूप ले लिया। दोनों ने गुस्से में आकर अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ियों से एक-दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। दोनों ही स्कॉर्पियो गाड़ियों को एक दूसरे से टकराने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि दोनों धूल भरी सड़क पर तेज रफ्तार में बार-बार अपनी गाड़ियां टकरा रहे हैं। इससे लोग दहशत में आ गए।
एक-दूसरे को टक्कर मारती दिखीं गाड़ियां
वायरल वीडियो में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ियां बार-बार एक-दूसरे को टक्कर मारती नजर आ रही है। दोनों बोनट और किनारों से एक दूसरे से टकरा रही हैं। वहीं सरेराह हो रही इस घटना को देखकर लोग डर जाते हैं। वीडियो में दोनों स्थानीय निवासी चालक गांव की धूल भरी सड़क के बीचोंबीच हंगामा करते नजर आए।
दोनों पक्षों में समझौता
वार्ड 7 के पार्षद दिनेश दहिया ने बताया कि दोनों युवक दोस्त थे। दोनों ही साथ में समय बिताते थे। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो दोनों चालकों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। दोनों के बीच एक लिखित समझौता हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों को थाने बुलाया गया। किसी की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।
कार की टक्कर से बाइक सवार घायल
वहीं एक अन्य घटना में गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करने वाला एक युवक जब बाइक से फरीदाबाद अपने घर लौट रहा था तब गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के खुशबू चौक पर एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में युवक को काफी गंभीर चोटें आईं और उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं। घायल युवक का नाम अभिषेक आनंद है और वह मूल रूप से बिहार के बेगुसराय का रहने वाला है लेकिन अभी उसका परिवार फरीदाबाद की धीरज नगर कॉलोनी में रहता है।
कार ड्राइवर के खिलाफ केस
हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद अभिषेक ने खुद अपने जीजा को फोन करके इस घटना की जानकारी दी। अभिषेक के पिता राजकुमार झा उस समय बिहार में थे लेकिन खबर मिलते ही वे दिल्ली के एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचे जहां अभिषेक का इलाज चल रहा है। पुलिस जब अस्पताल में बयान लेने पहुंची तो पिता ने कहा कि अभी उनका बेटा बात करने की हालत में नहीं है। अस्पताल की रिपोर्ट में भी कई फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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