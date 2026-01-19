गुरुग्राम में स्कॉर्पियो ड्राइवर की हैवानियत; पहले मारी टक्कर, विरोध किया तो दोबारा कुचला
गुरुग्राम के सेक्टर-93 में एक स्कॉर्पियो ड्राइवर ने डिलीवरी बॉय को बेरहमी से कई बार कुचल डाला। इस खौफनाक वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है जो अब वायरल हो रहा है। फुटेज से साफ पता चलता है कि ड्राइवर ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया।
गुरुग्राम में खौफनाक वारदात सामने आई है। गुरुग्राम के सेक्टर-93 में एक एसयूवी ड्राइवर ने कथित तौर पर बड़ी बेरहमी से एक डिलीवरी बॉय को कई बार वाहन से कुचला। स्कॉर्पियो से डिलीवरी बॉय को कुचलने की यह भयानक घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि स्कॉर्पियो ड्राइवर जानबूझ कर डिलीवरी बॉय को कुचलता नजर आ रहा है।
टक्कर मारी, विरोध पर फिर कुचला
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वारदात गुरुग्राम के हयातपुर गांव के पास की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रविवार रात को एक स्कॉर्पियो चालक ने पहले सड़क किनारे खड़े डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी। इसके बाद उसके साथियों की ओर से विरोध किया गया। इससे स्कॉर्पियो चालक आगबबूला हो गया। वह दोबारा लौटा और उसने हादसे में घायल डिलीवरी बॉय को दोबारा कुचल दिया। घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पुलिस ने जब्त की गाड़ी
पीड़ितों की ओर से घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। घायल शख्स को बेहतर इलाज के लिए रेवाड़ी ले जाया गया है। पुलिस ने आरोपी की काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया है। वारदात में घायल डिलीवरी बॉय का नाम टिंकू पंवार बताया जाता है। वह गंभीर रूप से घायल है। घटना रविवार रात करीब 10.30 बजे की बताई जाती है।
नियम तोड़ने वालों पर सख्ती
पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 12 से 18 जनवरी के बीच कुल 21,901 चालान काटे गए। पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर एक करोड़ 67 लाख 84 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है।