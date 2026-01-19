Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram scorpio driver brutality first hit after protest hit victim again
गुरुग्राम में स्कॉर्पियो ड्राइवर की हैवानियत; पहले मारी टक्कर, विरोध किया तो दोबारा कुचला

गुरुग्राम में स्कॉर्पियो ड्राइवर की हैवानियत; पहले मारी टक्कर, विरोध किया तो दोबारा कुचला

संक्षेप:

गुरुग्राम के सेक्टर-93 में एक स्कॉर्पियो ड्राइवर ने डिलीवरी बॉय को बेरहमी से कई बार कुचल डाला। इस खौफनाक वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है जो अब वायरल हो रहा है। फुटेज से साफ पता चलता है कि ड्राइवर ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया। 

Jan 19, 2026 07:47 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम में खौफनाक वारदात सामने आई है। गुरुग्राम के सेक्टर-93 में एक एसयूवी ड्राइवर ने कथित तौर पर बड़ी बेरहमी से एक डिलीवरी बॉय को कई बार वाहन से कुचला। स्कॉर्पियो से डिलीवरी बॉय को कुचलने की यह भयानक घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि स्कॉर्पियो ड्राइवर जानबूझ कर डिलीवरी बॉय को कुचलता नजर आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टक्कर मारी, विरोध पर फिर कुचला

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वारदात गुरुग्राम के हयातपुर गांव के पास की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रविवार रात को एक स्कॉर्पियो चालक ने पहले सड़क किनारे खड़े डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी। इसके बाद उसके साथियों की ओर से विरोध किया गया। इससे स्कॉर्पियो चालक आगबबूला हो गया। वह दोबारा लौटा और उसने हादसे में घायल डिलीवरी बॉय को दोबारा कुचल दिया। घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

पुलिस ने जब्त की गाड़ी

पीड़ितों की ओर से घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। घायल शख्स को बेहतर इलाज के लिए रेवाड़ी ले जाया गया है। पुलिस ने आरोपी की काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया है। वारदात में घायल डिलीवरी बॉय का नाम टिंकू पंवार बताया जाता है। वह गंभीर रूप से घायल है। घटना रविवार रात करीब 10.30 बजे की बताई जाती है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 7,500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खराब; क्या वजह, आगे कौन से कदम?
ये भी पढ़ें:दिल्ली में 23 जनवरी को तेज हवा के साथ होगी बारिश; उसके पहले कैसा रहेगा मौसम?
ये भी पढ़ें:ग्रेनो में इंजीनियर की मौत पर ऐक्शन; जेई टर्मिनेट, दो अधिकारियों को नोटिस

नियम तोड़ने वालों पर सख्ती

पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 12 से 18 जनवरी के बीच कुल 21,901 चालान काटे गए। पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर एक करोड़ 67 लाख 84 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News Gurugram Crime
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।