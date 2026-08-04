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स्कूटी पर 10 लाख के 96 चालान बकाया, गुरुग्राम पुलिस ने जब्त किया वाहन, किन नियमों का ज्यादा उल्लंघन?

By Ratan Gupta
गुरुग्राम, पीटीआई
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गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी स्कूटी जब्त की है, जिस पर 96 ट्रैफिक चालान लंबित थे। इन चालानों की कुल राशि करीब 10 लाख रुपये थी। जांच में सामने आया कि अधिकांश चालान बिना हेलमेट, वैध इंश्योरेंस और पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर काटे गए थे।

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ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त वाहन की प्रतीकात्मक तस्वीर

अगर आप ट्रैफिक चालान को नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी स्कूटी जब्त की है, जिस पर 96 चालान बकाया थे। इन चालानों की कुल रकम करीब 10 लाख रुपये पहुंच गई थी। नियमित जांच के दौरान जब पुलिस ने स्कूटी को रोका तो चालक जरूरी दस्तावेज भी नहीं दिखा सका।

राजीव चौक पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई स्कूटी

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मंगलवार को राजीव चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक स्कूटी को रोककर उसके चालक से वाहन के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

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जांच में सामने आए 96 लंबित चालान

पुलिस ने जब स्कूटी का रिकॉर्ड जांचा तो पता चला कि उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं में 96 चालान लंबित हैं। इनमें एक चालान ई-चालान मशीन से काटा गया था, जबकि बाकी कैमरों के जरिए जारी किए गए थे। सभी चालानों का कुल जुर्माना करीब 10 लाख रुपये था।

किन नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ?

पुलिस के मुताबिक, अधिकांश चालान इन कारणों से काटे गए थे-

  • बिना हेलमेट वाहन चलाना
  • वैध इंश्योरेंस नहीं होना
  • प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होना
  • अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन

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स्कूटी जब्त, लोगों से की अपील

इतने अधिक लंबित चालान मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर निर्धारित इंपाउंड यार्ड में खड़ा करा दिया। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें और लंबित चालानों का समय पर भुगतान करें।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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