स्कूटी पर 10 लाख के 96 चालान बकाया, गुरुग्राम पुलिस ने जब्त किया वाहन, किन नियमों का ज्यादा उल्लंघन?
गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी स्कूटी जब्त की है, जिस पर 96 ट्रैफिक चालान लंबित थे। इन चालानों की कुल राशि करीब 10 लाख रुपये थी। जांच में सामने आया कि अधिकांश चालान बिना हेलमेट, वैध इंश्योरेंस और पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर काटे गए थे।
अगर आप ट्रैफिक चालान को नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी स्कूटी जब्त की है, जिस पर 96 चालान बकाया थे। इन चालानों की कुल रकम करीब 10 लाख रुपये पहुंच गई थी। नियमित जांच के दौरान जब पुलिस ने स्कूटी को रोका तो चालक जरूरी दस्तावेज भी नहीं दिखा सका।
राजीव चौक पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई स्कूटी
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मंगलवार को राजीव चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक स्कूटी को रोककर उसके चालक से वाहन के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
जांच में सामने आए 96 लंबित चालान
पुलिस ने जब स्कूटी का रिकॉर्ड जांचा तो पता चला कि उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं में 96 चालान लंबित हैं। इनमें एक चालान ई-चालान मशीन से काटा गया था, जबकि बाकी कैमरों के जरिए जारी किए गए थे। सभी चालानों का कुल जुर्माना करीब 10 लाख रुपये था।
किन नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ?
पुलिस के मुताबिक, अधिकांश चालान इन कारणों से काटे गए थे-
- बिना हेलमेट वाहन चलाना
- वैध इंश्योरेंस नहीं होना
- प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होना
- अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन
स्कूटी जब्त, लोगों से की अपील
इतने अधिक लंबित चालान मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर निर्धारित इंपाउंड यार्ड में खड़ा करा दिया। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें और लंबित चालानों का समय पर भुगतान करें।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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