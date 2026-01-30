Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram schools received bomb threatening email from american ip adress
गुरुग्राम के स्कूलों को अमेरिकी IP एड्रेस से भेजा गया धमकी भरा ईमेल, 3 दिन पहले बनी थी आईडी

संक्षेप:

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बुधवार को 15 नामी स्कूलों को भेजी गई बम से उड़ाने की धमकी वाली ई-मेल अमेरिका के आईपी एड्रेस से आई थी। हालांकि, पुलिस और बम स्क्वॉड की जांच मे पुलिस की जांच में पुलिस को हॉक्स मेल पाई गई थी।  

Jan 30, 2026 07:40 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरी
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बुधवार को 15 नामी स्कूलों को भेजी गई बम से उड़ाने की धमकी वाली ई-मेल अमेरिका के आईपी एड्रेस से आई थी। हालांकि, पुलिस और बम स्क्वॉड की जांच मे पुलिस की जांच में पुलिस को हॉक्स मेल (झूठी सूचना) पाई गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने इस धमकी के मामले में जांच करते हुए बुधवार को साइबर थाना पूर्व में आतंकवादी संगठन के शामिल होने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि गुरुग्राम के स्कूलों में बम होने की धमकी भरे ई-मेल अमेरिका के इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस (आईपी) से भेजी गई थी। मेल भेजने के लिए अमेरिका के सर्वर का इस्तेमाल हुआ था। जिस ईमेल से स्कूलों में बम होने की सूचना भेजी गई थी, वह ईमेल आईडी तीन दिन पहले ही बनाई गई थी। इसका खुलासा गूगल की तरफ से मिले जवाब में हुआ है।

चंडीगढ़ और करनाल में भी एक ही मेल से भेजे मैसेज

गुरुग्राम पुलिस को गूगल से मिले जवाब में खुलासा हुआ कि आंतकवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने गुरुग्राम में 15 स्कूलों के साथ-साथ करनाल के सात स्कूल और चंडीगढ़ के स्कूलों में एक ही मेल से मैसेज भेजा गया था। गुरुग्राम के स्कूलों में ई-मेल बुधवार सुबह छह बजकर 39 मिनट पर ई-मेल प्राप्त हुआ। मेल में भाषा बेहद डरावनी और भड़काऊ थी। मेल में स्पष्ट रूप से लिखा था कि दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर स्कूलों में सिलसिलेवार बम धमाके होंगे।

खालिस्तानी एजेंडे का मेल में जिक्र

स्कूलों को भेजे गए धमकी भरे ईमेल में खालिस्तानी एजेंडे का जिक्र करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री से राजनीतिक समर्थन की मांग की गई थी।

आईपी पते का हुआ इस्तेमाल

साइबर पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि ईमेल भेजने में आतंकवादी संगठनों ने इस बार सिर्फ आईपी पते का इस्तेमाल किया था। ईमेल भेजने के लिए जीमेल का ब्राउजर का इस्तेमाल हुआ था, जबकि इससे पहले भेजे गए धमकी भरे ईमेल में वीपीएन का इस्तेमाल होता था।

गूगल से जवाब मांगा

साइबर पुलिस ने गूगल को दोबारा नोटिस देकर जानकारी मांगी गई है। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस गृह मंत्रालय और सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल से संपर्क कर आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई करेगी।

मेल से मचा था हड़कंप

बुधवार सुबह शहर के 15 से अधिक नामी स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इससे पुलिस और प्रशासन के साथ अभिभावकों और स्टाफ के बीच भी दहशत का माहौल पैदा हो गया था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
