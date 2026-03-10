Hindustan Hindi News
गुरुग्राम के 10 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, छुट्टी के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी

Mar 10, 2026 10:30 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शहर के 10 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी स्कूलों के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

एहतियातन स्कूलों की छुट्टी

जैसे ही स्कूलों को धमकी भरे मेल मिले, एहतियातन सुरक्षा के मद्दनेजर इन सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। आनन-फानन में अभिभावकों को संदेश भेजकर बच्चों को घर वापस ले जाने के लिए कहा गया। स्कूलों के बाहर अचानक उमड़ी भीड़ और पुलिस की गाड़ियों को देख अभिभावकों में भी काफी डर का माहौल देखा गया।

पुलिस और बम निरोधक दस्ते की मुस्तैदी

सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों को खाली कराया गया है और चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें भी मौजूद हैं। पुलिस स्कूल के कमरों, खेल के मैदानों और पार्किंग एरिया की सघन जांच कर रही है। राहत की बात यह है कि खबर लिखे जाने तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।

