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300 फेक ईमेल, 50 संदिग्धों का ग्रुप: गुरुग्राम के स्कूलों को बम की धमकी का बांग्लादेश कनेक्शन बेनकाब

Mar 21, 2026 08:36 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरी
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दिल्ली से सटे गुरुग्राम के 40 नामी स्कूलों को 28 जनवरी की सुबह बम से उड़ाने के ई-मेल भेजने के लिए बांग्लादेश के सर्वर का इस्तेमाल किया गया था। साइबर पुलिस के द्वारा की गई जांच में इसका खुलासा हुआ है। 

300 फेक ईमेल, 50 संदिग्धों का ग्रुप: गुरुग्राम के स्कूलों को बम की धमकी का बांग्लादेश कनेक्शन बेनकाब

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के 40 नामी स्कूलों को 28 जनवरी की सुबह बम से उड़ाने के ई-मेल भेजने के लिए बांग्लादेश के सर्वर का इस्तेमाल किया गया था। साइबर पुलिस के द्वारा की गई जांच में इसका खुलासा हुआ है। बांग्लादेश निवासी सौरभ विश्वास उर्फ माइकल ने गुजरात के अहमदाबाद में रहकर ई-मेल आईडी बनाकर बांग्लादेश के मामुनूर राशिद को वॉट्सऐप के जरिये भेजी थी। इन ई-मेल आईडी का इस्तेमाल कर देशभर के स्कूलों को कई बार बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई थी।

एसीपी साइबर प्रियांशु दीवान ने बताया कि ई-मेल के जरिये धमकी देने के मामले में जांच करते हुए सौरभ उर्फ माइकल को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि नौ साल पहले वह अवैध तरीके से जंगलों के रास्ते (डंकी रूट) अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर बांग्लादेश से भारत के पश्चिम बंगाल में दाखिल हुआ। उसने सबसे पहले पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के पते पर स्थानीय एजेंटों की मदद से फर्जी सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड तैयार करवाए। पूछताछ में सामने आया कि शुरुआत में उसने मजदूरी की, लेकिन उसकी रुचि तकनीक में थी।

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एक ही दिन में बना डालीं 300 फर्जी ईमेल आईडी

12वीं पास सौरभ ने जल्द ही डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक्स का काम सीख लिया। पिछले पांच साल से वह फ्रीलांसिंग की आड़ में अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था, ताकि किसी भी एजेंसी की रडार पर न आए। इस पूरी साजिश का टर्निंग पॉइंट साल 2024 था, जब सौरभ फेसबुक के जरिये ढाका (बांग्लादेश) के एक संदिग्ध व्यक्ति मामुनूर राशिद के संपर्क आया। राशिद ने सौरभ को 300 ई-मेल आईडी बनाने का काम सौंपा था। तकनीक के जानकार सौरभ ने एक ही दिन में 300 फर्जी ईमेल आईडी तैयार कर डालीं। हैरानी की बात यह है कि इन 300 आईडी के बदले उसे सिर्फ 250 यूएसडीटी (क्रिप्टो करेंसी) का भुगतान किया गया। यानी महज कुछ हजार रुपयों के लालच में उसने देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। इन्हीं में से एक आईडी का इस्तेमाल जनवरी में उन धमकी भरे ईमेल को भेजने के लिए किया गया, जिन्होंने पूरे गुरुग्राम प्रशासन की नींद उड़ा दी थी।

50 लोगों का बनाया वॉट्सऐप ग्रुप

एसीपी साइबर प्रियांशु दीवान के अनुसार यह सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है। सौरभ एक ऐसे वॉट्सऐप ग्रुप का हिस्सा था, जिसमें 50 से अधिक संदिग्ध लोग जुड़े हुए हैं। यह ग्रुप पूरी तरह से डिजिटल आतंक और फर्जी पहचान के कारोबार में लिप्त है। पुलिस अब इस ग्रुप के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। आरोपी की पत्नी भी बांग्लादेशी है और वह भी बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रह रही है। सौरभ ने लगभग दो महीने पहले ही शादी की थी।

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पश्चिम बंगाल से अहमदाबाद तक जांच

गुरुग्राम पुलिस अब पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ समन्वय कर रही है ताकि उन एजेंटों का पता लगाया जा सके जिन्होंने सौरभ के फर्जी कागजात बनवाए थे। साथ ही उन सभी 300 ईमेल आईडी की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, जो आरोपी ने बांग्लादेश भेजी थीं। आशंका है कि इन आईडी का इस्तेमाल देश के अन्य हिस्सों में भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या ठगी के लिए किया गया हो सकता है। फिलहाल, सौरभ पुलिस रिमांड पर है और उसके मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण डेटा रिकवर किए गए हैं। पुलिस इसका रिकॉर्ड खंगाल रही है।

एजेंसियों को गुमराह किया

पुलिस जांच में सामने आया कि सौरभ विश्वास से बांग्लादेश के ढाका में रहने वाले मामुनूर राशिद ने 300 ई-मेल आईडी बनवाई थी। यह ई-मेल आईडी भारत से इसीलिए बनवाई गई थी, ताकि वह जांच एजेंसियों को गुमराह कर सके। ई-मेल मिलने के बाद साइबर पुलिस की जांच पहले इस स्तर पर शुरू हुईं थी, मेल भेजने के लिए कहां का सर्वर का प्रयोग किया गया। धमकी भरी ई-मेल भेजने के लिए बांग्लादेश, अमेरिका के सर्वर का इस्तेमाल हुआ।

रिकॉर्ड खंगाला जा रहा

तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस मार्च में स्कूलों को भेजी गई ई-मेल की भी जांच कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी के द्वारा बनाई गई, ई-मेल से ही मार्च में भी धमकी भरे ई-मेल भेजे गए थे। पुलिस का कहना है कि जिन स्कूलों को धमकीभरा ई-मेल भेजा गया था। इनका संचालन करने वालों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही जहां से भी यह ई-मेल भेजा गया था, इसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा।

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Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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