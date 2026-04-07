गुरुग्राम में चॉकलेट लेने गए 8 साल के बच्चे को स्कूल वैन ने कुचला, सिर पर गंभीर चोट से मौत
Gurugram school van accident: मृतक बच्चे की पहचान शिवांश त्रिपाठी के रूप में हुई है, जो एक निजी स्कूल में कक्षा 1 का छात्र था। शिवांश भोंडसी इलाके के श्याम कुंज में अपने परिवार के साथ रहता था।
Gurugram school van accident: हरियाणा के गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक स्कूल वैन की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान शिवांश त्रिपाठी के रूप में हुई है, जो एक निजी स्कूल में कक्षा 1 का छात्र था। शिवांश भोंडसी इलाके के श्याम कुंज में अपने परिवार के साथ रहता था।
चॉकलेट लेने गया था, तभी वैन ने कुचल दिया
पुलिस के अनुसार, यह हादसा सोमवार दोपहर को हुआ। बच्चे के पिता संतोष कुमार त्रिपाठी ने शिकायत में बताया कि शिवांश स्कूल से लौटने के बाद कपड़े बदलकर पास की दुकान से चॉकलेट लेने गया था। जब वह घर लौट रहा था, तभी एक स्कूल वैन चालक ने लापरवाही से गाड़ी बैक करते हुए उसे टक्कर मार दी। आरोप है कि बच्चे के गिरने के बाद भी चालक ने वाहन नहीं रोका और उसे कुचल दिया।
बच्चे के सिर-शरीर पर आईं गंभीर चोटें
घटना के बाद गंभीर रूप से घायल शिवांश को तुरंत मेंदांता हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसे में बच्चे के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। हरियाणा पुलिस ने बताया कि मामले में वैन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी चालक की तलाश जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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