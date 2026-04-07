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गुरुग्राम में चॉकलेट लेने गए 8 साल के बच्चे को स्कूल वैन ने कुचला, सिर पर गंभीर चोट से मौत

Apr 07, 2026 04:43 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Gurugram school van accident: मृतक बच्चे की पहचान शिवांश त्रिपाठी के रूप में हुई है, जो एक निजी स्कूल में कक्षा 1 का छात्र था। शिवांश भोंडसी इलाके के श्याम कुंज में अपने परिवार के साथ रहता था।

गुरुग्राम में चॉकलेट लेने गए 8 साल के बच्चे को स्कूल वैन ने कुचला, सिर पर गंभीर चोट से मौत

Gurugram school van accident: हरियाणा के गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक स्कूल वैन की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान शिवांश त्रिपाठी के रूप में हुई है, जो एक निजी स्कूल में कक्षा 1 का छात्र था। शिवांश भोंडसी इलाके के श्याम कुंज में अपने परिवार के साथ रहता था।

चॉकलेट लेने गया था, तभी वैन ने कुचल दिया

पुलिस के अनुसार, यह हादसा सोमवार दोपहर को हुआ। बच्चे के पिता संतोष कुमार त्रिपाठी ने शिकायत में बताया कि शिवांश स्कूल से लौटने के बाद कपड़े बदलकर पास की दुकान से चॉकलेट लेने गया था। जब वह घर लौट रहा था, तभी एक स्कूल वैन चालक ने लापरवाही से गाड़ी बैक करते हुए उसे टक्कर मार दी। आरोप है कि बच्चे के गिरने के बाद भी चालक ने वाहन नहीं रोका और उसे कुचल दिया।

बच्चे के सिर-शरीर पर आईं गंभीर चोटें

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल शिवांश को तुरंत मेंदांता हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसे में बच्चे के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। हरियाणा पुलिस ने बताया कि मामले में वैन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी चालक की तलाश जारी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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