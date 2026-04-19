Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फर्जी CBSE मान्यता के खेल में गुरुग्राम स्कूल की प्रिंसिपल गिरफ्तार, 10वीं के छात्रों का साल बर्बाद

Apr 19, 2026 10:57 pm ISTRatan Gupta गुरुग्राम, पीटीआई
share

हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी स्कूल द्वारा फर्जी CBSE मान्यता दिखाकर छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में अब स्कूल की प्रिंसिपल रिद्धिमा कटारिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले इसी केस में स्कूल के चेयरमैन को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

फर्जी CBSE मान्यता के खेल में गुरुग्राम स्कूल की प्रिंसिपल गिरफ्तार, 10वीं के छात्रों का साल बर्बाद

हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी स्कूल द्वारा फर्जी CBSE मान्यता दिखाकर छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में अब स्कूल की प्रिंसिपल रिद्धिमा कटारिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले इसी केस में स्कूल के चेयरमैन को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद की गई, जो 10वीं कक्षा की एक छात्रा के अभिभावकों ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सेक्टर 9बी स्थित एडुक्रस्ट इंटरनेशनल स्कूल ने खुद को CBSE से मान्यता प्राप्त बताकर बच्चों का एडमिशन लिया, लेकिन बोर्ड परीक्षा के समय उन्हें एडमिट कार्ड ही नहीं दिया गया।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में 4 साल की भांजी का रेप करके मर्डर करने वाला मामा मुठभेड़ में ढेर
ये भी पढ़ें:रात में धमकी, दिन में बरसाई गोली! दिल्ली में CNG पंप पर गोली चलाने वाला गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि प्रिंसिपल रिद्धिमा कटारिया एफआईआर दर्ज होने के बाद गुजरात फरार हो गई थीं, जहां से अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामला 17 फरवरी को सामने आया, जब स्कूल के 11 छात्र 10वीं की गणित की बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला था।

इसके बाद 18 फरवरी को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि स्कूल ने नियमित रूप से फीस लेने के बावजूद उनकी बेटी को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। साथ ही एडमिशन के समय स्कूल ने फर्जी CBSE मान्यता प्रमाण पत्र और गलत रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 2 नाइजीरियन समेत 4 गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:तमंचा लहराकर रील बनवा रहे थे 3 दोस्त, ट्रक से जा भिड़ी बाइक; मौत का VIDEO वायरल

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि स्कूल को CBSE से केवल 8वीं कक्षा तक की मान्यता प्राप्त थी, लेकिन प्रबंधन ने 10वीं तक की फर्जी मान्यता दिखाकर करीब 25 छात्रों का एडमिशन ले लिया। इस धोखाधड़ी के कारण कई छात्रों का एक साल बर्बाद हो गया और उनके भविष्य पर भी असर पड़ा है।

मामले में स्कूल के चेयरमैन विनय कटारिया, प्रिंसिपल रिद्धिमा कटारिया, वाइस प्रिंसिपल सिमर बत्रा, कोऑर्डिनेटर सोनिया और अन्य स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चेयरमैन को पहले ही 6 मार्च को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन शामिल है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।