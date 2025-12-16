भारी स्कूल बैग से गुरुग्राम के बच्चों को जल्द मिलेगी राहत, संसद में उठा मुद्दा

संक्षेप: स्कूल बैग का वजन बच्चे के शरीर के 10% से अधिक न हो, इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए संसद में मुद्दा उठने के बाद गुरुग्राम के स्कूलों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, जिससे भारी बैग से बच्चों की रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले दबाव से उन्हें राहत मिल सके।

हर सुबह गुरुग्राम की गलियों में स्कूल जाती नन्ही पीठों पर किताबों से भरे भारी बैग लदे होते हैं। स्कूल बैग के बढ़ते वजन को लेकर संसद में उठे सवाल के बाद उम्मीद जगी है कि गुरुग्राम के बच्चों को भी जल्द ही इस रोजाना के बोझ से राहत मिल सकेगी और स्कूलों में हल्के बैग का सपना हकीकत बन पाएगा।

कई बच्चे बस स्टॉप तक पहुंचते-पहुंचते थक जाते हैं, तो कई के कंधों और गर्दन में दर्द अब रोज की शिकायत बन चुका है। बच्चों की यह तकलीफ अब संसद तक पहुंची है। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग का वजन सीमित रखने के स्पष्ट निर्देश हैं, लेकिन कई जगह इनका पालन नहीं हो रहा। इसके बाद अब संकेत मिले हैं कि खासकर निजी स्कूलों पर निगरानी बढ़ाई जा सकती है।

शिक्षा मंत्रालय ने संसद के सत्र में बताया कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के शरीर के वजन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और स्कूलों को अपने वार्षिक कैलेंडर में बैगलेस डे को शामिल करना अनिवार्य है। मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया कि नियम होने के बावजूद कई स्कूलों में बच्चे अब भी भारी-भरकम बैग लेकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। संसद में उठे इस मुद्दे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब इन नियमों को कागजों तक सीमित नहीं रखा जाएगा।

नियम तय लेकिन स्कूल कर रहे अनदेखी नई शिक्षा नीति के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को स्कूल बैग नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि अन्य कक्षाओं के लिए बैग के वजन की अधिकतम सीमा तय की गई है। इसके बावजूद गुरुग्राम के कई स्कूलों में बच्चे अब भी भारी बैग लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं। अभिभावकों और शिक्षकों को उम्मीद है कि संसद में उठे इस मुद्दे के बाद अब सरकार और शिक्षा विभाग सख्ती दिखाएंगे। यदि नियमों का सही तरीके से पालन हुआ तो गुरुग्राम के हजारों बच्चों को रोजाना ढोए जाने वाले भारी बैग से राहत मिल सकती है और उनका स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है।

कितना तय है बैग का वजन पहली और दूसरी कक्षा: 1.6 - 2.2 किग्रा

तीसरी से पांचवीं तक- 1.7 - 2.5 किग्रा

छठी और सातवीं- 2 - 3 किग्रा

आठवीं- 2.5 - 4 किग्रा

नौवीं और दसवीं- 2.5 - 4.5 किग्रा

ग्यारहवीं और बारहवीं- 3.5 - 5 किग्रा

बच्चों की रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ रहा स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भारी स्कूल बैग बच्चों के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। गुरुग्राम के ऑर्थोपेडिक और स्पाइन विशेषज्ञ का कहना है कि लंबे समय तक भारी बैग उठाने से बच्चों की रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है। इससे कंधे, गर्दन और कमर दर्द की समस्या बढ़ रही है और कई मामलों में पोस्चर भी खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि तय मानकों के अनुसार बैग का वजन रखा जाए और बैगलेस डे को सही तरीके से लागू किया जाए तो बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे बच्चों की रीढ की हड्डी और कंधों पर भार कम पड़ेगा और वे स्वस्थ रहेंगे।

स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत पहले ही स्कूलों को दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल बैग के वजन पर विशेष निगरानी की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों से भी रिपोर्ट ली जाएगी और यदि तय मानकों का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई की जा सकती है।

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सरोज दहिया ने बताया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के स्कूल बैग का वजन तय मानकों के अनुसार ही रखा जाता है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में भी समय-समय पर बैग की चेकिंग कराई जाती है। यदि किसी स्कूल में जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूलों को नियमों के अनुसार ही चलना होगा।