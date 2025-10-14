कैसे मनेगी दिवाली, दो महीने से वेतन नहीं मिला; गुरुग्राम के सफाईकर्मी ने रोया दुखड़ा
गुरुग्राम नगर निगम के तीन हजार ठेका के सफाई कर्मियों को दो माह से वेतन नहीं मिला है। इसी तरह दो हजार सुरक्षा कर्मियों को वेतन नहीं मिले है। जो बैंकों, सोसाइटियों, कंपनियों में सुरक्षा गार्ड हैं। सफाई कर्मियों का है कि ऐसे में उनकी दिवाली कैसे मनेगी।
गुरुग्राम नगर निगम के तीन हजार ठेका के सफाई कर्मियों को दो माह से वेतन नहीं मिला है। इसी तरह दो हजार सुरक्षा कर्मियों को वेतन नहीं मिले है। जो बैंकों, सोसाइटियों, कंपनियों में सुरक्षा गार्ड हैं। सफाई कर्मियों का है कि ऐसे में उनकी दिवाली कैसे मनेगी।
सफाई कर्मचारी संघ के नेता नरेश मरकट ने कहा कि शहर में ठेके पर सफाई करने वाले तीन हजार कर्मियों को दो महीने से वेतन नहीं मिले है। दो-दो महीने का वेजन मिलता है। एक ठेका सफाई कर्मी को नौ हजार रुपये मिलते है। ऐसे में सफाई कर्मियों की दीवाली नहीं मनेंगी। सफाई कर्मी देवेंद्र ने कहा कि सुबह से कॉलोनियों में झाड़ू लगाने का कार्य शुरू हो जाता है, लेकिन ठेकेदार की ओर से समय पर वेतन नहीं मिलता है। कई बार ठेकेदार से मांग कर चुके है।
शांति ने कहा कि ठेकेदार पर काम करने का मतलब समय पर वेतन नहीं मिलना। विरोध करने पर काम से हटा दिया जाता है। जब ठेकेदार चाहता है वह दो महीने का वेतन देता है। वहीं बैंक के एटीएम पर सुरक्षा गार्ड दीपक सिंह ने कहा कि जिस एजेंसी की ओर से यहां पर रखा गया है। वह अभी तक वेतन नहीं दिया है। एजेंसी की ओर से कहा गया है कि 15 अक्तूबर के बाद वेतन मिलेगा है। 18 घंटे तक काम लिया जाता है। वेतन 18 हजार रुपये मिलता है। इस पैसे से घर का खर्चा चलता है।
नगर निगम के सफाई कर्मियों ने वेतन न मिलने पर आक्रोश जताया है। इसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें दो महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दीपावली से पहले वेतन नहीं मिला तो प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने के कारण उनका त्योहार भी फिका पड़ गया है।