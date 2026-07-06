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क्या गुरुग्राम में अब नहीं होगा जलभराव? 105 करोड़ रुपये का नया ड्रेनेज सिस्टम कितना कारगर

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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हर साल मानसून में जलभराव की समस्या झेलने वाले गुरुग्राम को राहत देने के लिए 105 करोड़ रुपये की लागत से नया 'लेग-4' स्टॉर्मवॉटर ड्रेन तैयार किया गया है। यह ड्रेन अतिरिक्त बारिश के पानी को बदशाहपुर ड्रेन से हटाकर दूसरी दिशा में ले जाएगा।

क्या गुरुग्राम में अब नहीं होगा जलभराव? 105 करोड़ रुपये का नया ड्रेनेज सिस्टम कितना कारगर

मानसून आते ही गुरुग्राम की कई सड़कें हर साल तालाब जैसी नजर आने लगती हैं। हीरो होंडा चौक, राजीव चौक और दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे (NH-48) जैसे इलाकों में थोड़ी देर की तेज बारिश भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं, वाहन फंस जाते हैं और घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इस समस्या से निपटने के लिए गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) ने 105 करोड़ रुपये की लागत से नया ‘लेग-4 स्टॉर्मवॉटर ड्रेन’ तैयार किया है। अब सवाल यह है कि क्या इससे शहर की सालों पुरानी जलभराव की समस्या खत्म हो जाएगी?

गुरुग्राम में हर साल जलभराव क्यों होता है?

गुरुग्राम की भौगोलिक स्थिति इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। शहर अपेक्षाकृत निचले इलाके में बसा है और अरावली की पहाड़ियों से बारिश का पानी तेजी से नीचे आता है। यह पानी बदशाहपुर ड्रेन में पहुंचता है, जो शहर का मुख्य बरसाती नाला है। लेकिन तेज बारिश के दौरान इस ड्रेन की क्षमता कम पड़ जाती है। नतीजतन पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों और रिहायशी इलाकों में भर जाता है।

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क्या है नया लेग-4 ड्रेन?

GMDA ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 4.3 किलोमीटर लंबा लेग-4 ड्रेन बनाया है। इसकी लागत करीब 105 करोड़ रुपये आई है। यह एक मजबूत आरसीसी (RCC) बॉक्स ड्रेन है, जो 1,400 क्यूसेक तक पानी ले जाने की क्षमता रखता है। इसका उद्देश्य बदशाहपुर ड्रेन पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है, ताकि भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी दूसरी दिशा में भेजा जा सके।

यह कैसे काम करेगा?

यह नया ड्रेन वाटिका चौक से शुरू होकर सेक्टर-37डी तक जाता है और फिर आगे जाकर बदशाहपुर ड्रेन में मिल जाता है। वाटिका चौक पर एक विशेष रेगुलेटरी गेट लगाया गया है। जब बारिश बहुत ज्यादा होगी और बदशाहपुर ड्रेन भरने लगेगा, तब अतिरिक्त पानी को इस नए ड्रेन की ओर मोड़ दिया जाएगा। इससे साउदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) और आसपास के इलाकों में जलभराव कम होने की उम्मीद है।

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किन इलाकों को मिलेगा फायदा?

GMDA के मुताबिक इस परियोजना से कई संवेदनशील इलाकों को राहत मिलेगी। इनमें शामिल हैं- सुभाष चौक, बख्तावर चौक, मेफील्ड गार्डन रोड, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी रोड, आर्टेमिस हॉस्पिटल रोड, कन्हाई चौक, सेक्टर-44, सेक्टर 68 से 80 तक का क्षेत्र। हाल ही में हुई लगभग 35 मिमी बारिश के दौरान इन इलाकों में ज्यादा देर तक जलभराव नहीं रहा और पानी जल्दी निकल गया।

क्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी समस्या?

अधिकारियों का कहना है कि नया ड्रेन शहर के लिए बड़ा कदम है, लेकिन इससे हर स्थिति में जलभराव पूरी तरह खत्म होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर कुछ घंटों में 100 मिमी या उससे ज्यादा बारिश हो जाती है, तो केवल ड्रेनेज सिस्टम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पानी निकालने के लिए पंप, सुपर सकर मशीन और अन्य उपकरणों की भी जरूरत पड़ेगी।

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बाकी इलाकों के लिए क्या योजना है?

GMDA ने बताया कि हीरो होंडा चौक के लिए नरसिंहपुर ड्रेन और राजीव चौक के लिए एक नया 1.1 किलोमीटर लंबा स्टॉर्मवॉटर ड्रेन बनाया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इन इलाकों में भी जलभराव कम होने की उम्मीद है।

इसके अलावा नगर निगम (MCG) ने 24 घंटे चलने वाला मानसून कंट्रोल रूम भी शुरू किया है। यहां CCTV कैमरों की मदद से जलभराव वाले इलाकों पर नजर रखी जाती है और जरूरत पड़ते ही पंप, जेटिंग मशीन और सुपर सकर मशीन मौके पर भेजी जाती हैं।

क्या यह निवेश सफल होगा?

GMDA का दावा है कि 2019 में शहर में करीब 90 जलभराव वाले स्थान थे, जिन्हें घटाकर 2024 तक लगभग 30 कर दिया गया है। अब लेग-4 ड्रेन शुरू होने के बाद इस संख्या में और कमी आने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम फैसला मानसून ही करेगा। यदि सामान्य बारिश होती है तो यह परियोजना काफी राहत दे सकती है, लेकिन अत्यधिक बारिश की स्थिति में पुराने इलाकों में जलभराव की चुनौती पूरी तरह खत्म होना अभी भी आसान नहीं दिखता।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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