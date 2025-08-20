इंस्टाग्राम पर बनाया गैंग, खुद सामने नहीं आया मास्टरमाइंड; गुरुग्राम में फिल्मी स्टाइल में डकैती

गुरुग्राम में हुई सोने की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों ने इंस्टाग्राम पर गैंग बनाया। मास्टरमाइंड कभी भी गैंग के सदस्यों ने नहीं मिला और फिल्मी अंदाज में डकैती कराई।

गुरुग्राम के शीतला माता रोड स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन की शाखा में हुई साढ़े आठ किलो सोने डकैती मामले में खुलासा हो गया है, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधियों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे से संपर्क कर दस लोगों का एक नया गैंग बनाया गया। इस गैंग ने बेहद शातिराना तरीके से इस बड़ी लूट को अंजाम दिया।

तीन बदमाश गिरफ्तार पुलिस ने इस मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर-10 ने मंगलवार को तीन आरोपियों को दबोचकर इस हाई-प्रोफाइल डकैती की गुत्थी सुलझाई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गैंग का मास्टरमाइंड उनसे कभी नहीं मिला और न ही वे उसका असली नाम या पता जानते हैं। मास्टरमाइंड ने इंस्टाग्राम पर सभी सदस्यों से अलग-अलग संपर्क किया और फिर एक गुप्त ग्रुप बनाकर डकैती की योजना बनाई। उसने सभी दस सदस्यों को उनकी भूमिका के अनुसार काम सौंपा था। गैंग के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि वारदात को अंजाम देने से पहले, मास्टरमाइंड ने सभी दस सदस्यों को सोनीपत के एक गांव में बुलाया था।

जबकि वह खुद नहीं पहुंचा था। गांव में मिलने के बाद शनिवार शाम को सभी ने मिलकर डकैती को अंजाम दिया। यह डकैती अपराधियों के बीच भरोसे और गोपनीयता की एक नई मिसाल पेश करती है, जहां वे बिना एक-दूसरे को जाने भी एक बड़े अपराध को अंजाम देने में कामयाब रहे।

रिमांड पर आरोपी, बाकी गैंग की तलाश जारी गिरफ्तार किए आरोपी की पहचान 22 वर्षीय मोहन उर्फ मोहना निवासी सिवांका, जिला सोनीपत, 21 वर्षीय राहुल उर्फ बेहरा निवासी गांव खुरलत, जिला करनाल और 20 वर्षीय सन्नी उर्फ सुनील 20 वर्षीय निवासी गांव डसना, जिला सोनीपत के रूप में हुई। पुलिस तीनों गिरफ्तारआरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी।

पुलिस पूछताछ में पता चला कि मास्टर मांइड ने पूरी डकैती की वारदात को फोन पर बात करते हुए अंजाम दिलवाया था। गुरुग्राम के बारे में पूरी जानकारी वाले युवक को वारदात की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरोपी असल में नौ साथी हैं और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक सरदार बना हुआ था। असल में वह सरदार नहीं था।

वारदात के दौरान शाखा में चली थी गोली पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मनीष भी वारदात के दौरान शाखा में मौजूद था और उसके पास पिस्टल थी। शाखा में कर्मचारी के सर में बट मारने के दौरान गलती से गोली चल गई थी और उसके हाथ में लगी थी। हाथ की हड्डी भी टूट गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है,जहां पर पुलिस हिरासत में उसका इलाज चल रहा है।