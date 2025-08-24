सड़क,सीवर की समस्या होगी दूर, गुरुग्राम की सूरत बदलने के लिए खर्च होंगे 800 करोड़

निगम की तरफ से घरों से कूड़ा एकत्रित करने, मलबे के ढेरों को समाप्त करने, आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने, सीवर जाम और ओवरफ्लो की समस्या का स्थायी समाधान करने को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है।

गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की सड़क, सीवर और सफाई से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए 800 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की है। इस रोडमैप को अंतिम रूप देने के बाद जनवरी 2026 से इस पर काम शुरू हो जाएगा। बीते कई साल से शहरवासी जिस बदलाव की उम्मीद कर रहे थे उस पर अब नगर निगम ने काम करना शुरू कर दिया है।

निगम की तरफ से घरों से कूड़ा एकत्रित करने, मलबे के ढेरों को समाप्त करने, आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने, सीवर जाम और ओवरफ्लो की समस्या का स्थायी समाधान करने को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। अगले चार माह में इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी संबधित अधिकारियों के साथ बैठक करके सख्त हिदायत दे दी है।

जलभराव की समस्या का समाधान बारिश में होने वाले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। शहर में चिन्हित 153 जलभराव वाली जगहों पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए नए टेंडर जारी किए जाएंगे।

प्रमुख समस्याओं पर खर्च का ब्योरा ● घरों से कूड़ा उठाने के लिए: 400 करोड़ रुपये का बजट पांच साल के लिए आवंटित किया गया।

● मलबा और कूड़ा निस्तारण प्लांट: मलबा और कूड़े के निपटान के लिए नए प्लांटों पर 20 से 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

● बंधवाड़ी में काम: बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर जमा कूड़े के निस्तारण के लिए करीब 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई।

● बागवानी कूड़े का निस्तारण: बागवानी से निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए भी 20 करोड़ का एक नया प्लांट बनाया जाएगा।

● आवारा पशुओं का प्रबंधन: पशुओं के लिए नई गौशालाओं के निर्माण पर 20 से 50 करोड़ खर्च होंगे।

● सड़क और सीवर: टूटी सड़कों की मरम्मत पर 20 करोड़, जबकि सीवर की समस्या के लिए 20 करोड़ की योजना बनाई गई।