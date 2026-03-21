गुरुग्राम में तेज रफ्तार SUV ने ऑटो-रिक्शा को मारी टक्कर, टैक्सी ड्राइवर की मौत, 2 घायल
दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां साउदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) पर एक एसयूवी ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो यात्री घायल हो गए।
दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां साउदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) पर एक एसयूवी ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो यात्री घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद एसयूवी चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया।
ओवरटेक करते समय हुआ हादसा
मृतक की पहचान 53 वर्षीय महेश्वरी दयाल के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले थे। वह अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और अपने पीछे पत्नी व पांच बच्चों को छोड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे वह DLF ग्रीन से दो सवारियों को लेकर जा रहे थे। जैसे ही उनका ऑटो M3M बिल्डिंग के पास पहुंचा, तभी तेज रफ्तार थार ने ओवरटेक करते समय नियंत्रण खो दिया और ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी।
हादसा इतना भीषण था कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, घायल दोनों यात्रियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि वाहन के नंबर के आधार पर फरार चालक की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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