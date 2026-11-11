गुरुग्राम के रईस कैसे लड़ रहे पलूशन की जंग? सोसायटियों में किए एक से बढ़कर एक इंतजाम
गुरुग्राम की पॉश सोसायटियों में रहने वाले लोग बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए अपने स्तर पर इंतजाम कर रहे हैं। कहीं एंटी-स्मॉग गन और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं तो कहीं STP के पानी से छिड़काव हो रहा है। जानिए करोड़ों के फ्लैटों वाली इन सोसायटियों में प्रदूषण से लड़ने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं।
दिल्ली-NCR पलूशन की चपेट में है। क्या अमीर क्या गरीब, हर किसी का जीना मुहाल है। ऐसे में गुरुग्राम की पॉश सोसायटियों ने पलूशन से जंग लड़नी शुरू कर दी है। करोड़ों रुपये के फ्लैटों में रहने वाले लोग अब अपने परिसर में ही साफ हवा का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं एंटी-स्मॉग गन चलाई जा रही हैं तो कहीं पानी के स्प्रिंकलर और मिस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। कुछ सोसायटियों में पेड़ों और सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के लिए खास वाहन भी लगाए गए हैं। हालात ये हैं कि महंगे घरों में रहने वाले लोग भी बाहर टहलने और एक्सरसाइज करने से बच रहे हैं।
20 करोड़ से ज्यादा कीमत के फ्लैट, फिर भी राहत नहीं
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में गुरुग्राम के सेक्टर-48 स्थित सेंट्रल पार्क रिसॉर्ट्स में 4 BHK फ्लैटों की कीमत 20 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। यहां सोसायटी के अंदर ऑटो और ई-रिक्शा से पानी की महीन फुहारें छोड़ी जा रही हैं। इमारतों की छतों पर एंटी-स्मॉग गन भी लगाई गई हैं। प्रदूषण बढ़ने के बाद ये गन सुबह चार बजे से हर घंटे 15 मिनट के लिए चलाई जा रही हैं।
सोसायटियों में किए गए एक से एक बड़े इंतजाम
गुरुग्राम की दूसरी महंगी सोसायटियों में भी प्रदूषण से निपटने के लिए अलग-अलग इंतजाम किए गए हैं।
- Rising Homes, सेक्टर-92: यहां फ्लैटों की कीमत करीब 2 से 4 करोड़ रुपये के बीच है। सोसायटी की RWA ने चार साल पहले 2.5 लाख रुपये खर्च कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को स्प्रिंकलर नेटवर्क से जोड़ा था। इसके जरिए परिसर में पानी का छिड़काव किया जाता है। दिवाली के बाद छिड़काव का समय दो घंटे बढ़ाया गया है।
- Vipul Greens, सोहना रोड: यहां 4 BHK फ्लैटों की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये है, जबकि बड़े अपार्टमेंट 8 करोड़ रुपये तक के हैं। सोसायटी में एंटी-स्मॉग गन, छतों पर स्प्रिंकलर और पेड़ों के आसपास डस्ट कंप्रेशन यूनिट लगाई गई हैं। दिवाली के बाद से स्प्रिंकलर पूरे दिन चल रहे हैं।
- DLF City, फेज-1 से 4: यहां मैनेजमेंट ने सर्दियों में पलूशन से निपटने के लिए खास बजट रखा है। सड़कों से धूल और गाद हटाने के लिए मैकेनाइज्ड स्वीपर लगाए गए हैं। इसके अलावा पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण की निगरानी और खुले में कचरा जलाने पर नजर रखी जा रही है।
AQI 345 तक पहुंचा, निजी इंतजामों की भी सीमा
CPCB और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुग्राम का 24 घंटे का औसत AQI सात नवंबर को 345, आठ नवंबर को 288, नौ नवंबर को फिर 345 और 10 नवंबर को 324 दर्ज किया गया। यानी शहर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब से बहुत खराब श्रेणी के बीच बनी रही। सोसायटियों के भीतर पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन जैसे उपाय स्थानीय स्तर पर धूल कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन शहर की मुख्य सड़कों, निर्माण स्थलों और खुले इलाकों से उठने वाले प्रदूषण पर इनका नियंत्रण नहीं है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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