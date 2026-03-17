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गुरुग्राम में सोसाइटी का फरमान; मेंटेनेंस नहीं भरा तो जरूरी सेवाएं करेंगे बंद

Mar 17, 2026 04:59 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम की एक प्रीमियम रेजिडेंशियल सोसाइटी ने मेंटेनेंस शुल्क न भरने वाले निवासियों पर सख्ती दिखाई है। बकाया न चुकाने वालों के लिए जरूरी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है ताकि समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

गुरुग्राम में सोसाइटी का फरमान; मेंटेनेंस नहीं भरा तो जरूरी सेवाएं करेंगे बंद

गुरुग्राम की एक प्रीमियम रेजिडेंशियल सोसाइटी ने मेंटेनेंस शुल्क नहीं भरने वाले निवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मैनेजमेंट ने बकाया राशि जमा न करने वालों के नाम मुख्य गेट पर एक नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक कर दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि भुगतान नहीं होने तक इन घरों के लिए फूड डिलीवरी, कार धुलाई और घरेलू सहायकों के प्रवेश जैसी जरूरी सेवाओं पर रोक लगा दी जाएगी। सोसाइटी का कहना है कि बेहतर रखरखाव के लिए ऐसी सख्ती जरूरी थी।

शुल्क नहीं चुकाया तो सेवाओं से होना पड़ेगा वंचित

'एनडीटीवी इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, सोसाइटी ने उन निवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने अपने मेंटेनेंस का बकाया जमा नहीं किए हैं। सोसाइटी के मैनेजमेंट ने यह साफ कर दिया है कि जो लोग समय पर मेंटेनेंस फी का भुगतान नहीं करेंगे उन्हें जल्द कई रोजमर्रा सेवाओं से वंचित किया जा सकता है।

ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्मों की एंट्री पर लगा देंगे रोक

अधिकारियों के अनुसार, जिन निवासियों का भुगतान बकाया है, उन्हें गैर-जरूरी सेवाओं जैसे कि फूड डिलीवरी, कार धुलाई और घरेलू सहायकों के प्रवेश पर अस्थायी रोक का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं ऐसे घरों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्मों की एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है।

एंट्री गेट पर लगाया नोटिस

गौर करने वाली बात यह कि इस फरमान को लागू करने के लिए टाउनशिप मैनेजमेंट ने मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर एक बड़ा नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है। इस बोर्ड पर उन निवासियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने अपने मेंटेनेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया है। इसमें एक चेतावनी साफ लिखी हुई है। इसमें संबंधित निवासियों को जल्द से जल्द अपना बकाया चुकाने के लिए कहा गया है।

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क्या बोला मैनेजमेंट?

जारी नोटिस में कहा गया है कि जब तक बकाये का भुगतान नहीं चुकाया जाता तब तक संबंधित निवासियों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसे आदेश का मकसद निवासियों के भीतर अनुशासन बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी निवासी रखरखाव और सेवाओं के लिए समय पर भुगतान करें।

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नोटिस की हो रही चर्चा

सोसाइटी के इस फरमान ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस सोसाइटी को गुरुग्राम की प्रीमियम रेजिडेंशियल सोसाइटी और महंगे रेजिडेंशियल इलाकों में से एक माना जाता है। इस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें करोड़ों में हैं। अब उक्त नोटिस वायरल हो गया है। इस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसी घटनाएं सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए मेंटिनेंस शुल्क के बढ़ते दबाव को उजागर करते हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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