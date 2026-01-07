Hindustan Hindi News
गुरुग्राम में गलत प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले PG मालिकों पर होगा ऐक्शन, शुरू हो गया सर्वे

50 हजार से अधिक ऐसी भी संपत्तियां हैं, जहां संपत्तियों का प्रयोग तो व्यवसायिक तौर पर हो रहा है, लेकिन निगम में संपत्तिकर रिहायशी जमा करवा रहे हैं। इस कारण निगम को हर साल लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। इन सभी की पहचान के लिए सर्वे करवाया जा रहा है।

Jan 07, 2026 10:15 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
नगर निगम गुरुग्राम ने शहर के रिहायशी क्षेत्रों (सेक्टरों और कॉलोनियों) में चल रहे अवैध पीजी (पेइंग गेस्ट) का सर्वे करवाने का काम शुरू करवा दिया है। इसके जरिए संपत्ति कर भरने में गड़बड़ी करने वालों कार्रवाई की जाएगी। शहर में सेक्टरों और कॉलोनियों में हजारों की संख्या में अवैध पीजी चल रहे हैं। इन पीजी के मालिक निगम में रिहायशी संपत्तिकर जमा करवा रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार व्यवसायिक संपत्तिकर जमा करवाना होता है।

50 हजार से अधिक ऐसी भी संपत्तियां हैं, जहां संपत्तियों का प्रयोग तो व्यवसायिक तौर पर हो रहा है, लेकिन निगम में संपत्तिकर रिहायशी जमा करवा रहे हैं। इस कारण निगम को हर साल लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। इन सभी की पहचान के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। इसको लेकर चारों जोन में चार टीमें लगातार फील्ड में जाकर सर्वे कर रही है।

रिहायशी टैक्स जमा कर कमा रहे मोटा मुनाफा

गुरुग्राम एक कॉरपोरेट हब है, जहां देश भर से लाखों युवा नौकरी और पढ़ाई के लिए आते हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए डीएलएफ, सुशांत लोक, सेक्टर-14, 23, 31, 40, 46 और पुराने गुरुग्राम की कॉलोनियों में हजारों मकानों को पीजी में तब्दील कर दिया गया है। नियमानुसार, यदि किसी रिहायशी संपत्ति का उपयोग व्यवसायिक लाभ (जैसे पीजी) के लिए किया जाता है, तो उस पर व्यवसायिक संपत्तिकर लागू होता है। अधिकांश पीजी संचालक खुद को रिहायशी दिखाकर कम टैक्स जमा कर रहे हैं, जबकि वे हर महीने लाखों रुपये का किराया वसूल रहे हैं।

विशेष टीमों का गठन, घर-घर जाकर होगा सर्वे

नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार, पीजी की पहचान के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें शहर के हर वार्ड और सेक्टर में जाकर संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करेंगी। सर्वे के दौरान देखा जाएगा कि मकान में कितने कमरे हैं, कितने बेड लगे हैं और क्या वहां रहने वालों से व्यवसायिक तौर पर किराया लिया जा रहा है। टीम बेड की संख्या और सुविधाओं का डाटा भी जुटाएगी।

राजेश यादव, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी ने कहा कि शहर के रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे पीजी और व्यवसायिक संपत्तियों का सर्वे शुरू कर दिया है। जिन्होंने अपने संपत्तिकर आईडी में संपत्ति का वर्ग सही नहीं करवाया है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। इसको लेकर चारों जोन में सर्वे का काम चल रहा है।

