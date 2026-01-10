Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram Rapist father sentenced to 10 years in jail this is how justice was served
गुरुग्राम: रेपिस्ट पिता को हुई 10 साल की जेल, ऐसे मिला इंसाफ

गुरुग्राम: रेपिस्ट पिता को हुई 10 साल की जेल, ऐसे मिला इंसाफ

संक्षेप:

शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 9ए पुलिस स्टेशन में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।

Jan 10, 2026 10:58 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम में कोर्ट ने एक पिता को अपनी ही 16 साल की बेटी से रेप के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने रेपिस्ट पिता को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं पिता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में ये फैसला सुनाया। पूरे मामले में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हिम्मत से ही बेटी को इंसाफ मिला सका।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 24 अगस्त, 2023 को शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय बेटी का रेप हुआ है। बेटी ने ये भी बताया कि रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही है। पिता ने बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी।

पश्चिम बंगाल का रहने वाला

शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 9ए पुलिस स्टेशन में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित किए गए और गवाहों से बातचीत कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई।

ये भी पढ़ें:बर्थडे पार्टी में पाप, बच्चे की मौसी से रेप, खून से लथपथ चटाई में मिली; 1 धराया
ये भी पढ़ें:65 साल के मंदिर पुजारी ने घर में घुसकर 18 साल की लड़की का किया रेप, कबूला जुर्म
ये भी पढ़ें:मंदिर में शादी का नाटक, पत्नी बनाकर गाजियाबाद में रखा, रेप में 20 साल की जेल

कठोर कारावास की सजा

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, 'चार्जशीट और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।'

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Rape Rape Case
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।