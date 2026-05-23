गुरुग्राम में पावर कट से थम गए रैपिड मेट्रो पहिये, ट्रैक पर पैदल चलते दिखे यात्री, देखें VIDEO

Gurugram Rapid Metro : गुरुग्राम में शुक्रवार रात पावर कट से रैपिड मेट्रो की रफ्तार भी थम गई। शहर में करीब एक घंटे तक रैपिड मेट्रो सेवा ठप रही। इस दौरान मेट्रो में सफर कर रहे यात्री बीच में ही जहां के तहां फंस गए। इसके बाद यात्रियों को रैपिड मेट्रो के इमरजेंसी गेट के रास्ते बाहर निकाला गया।

गुरुग्राम के सेक्टर-72 स्थित बिजलीघर में शुक्रवार रात आग लगने से रैपिड मेट्रो सेवा करीब एक घंटे तक ठप रही। इस दौरान मेट्रो में सफर कर रहे यात्री बीच में ही जहां के तहां फंस गए। पावर कट के चलते एसी बंद होने और काफी देर तक बिजली आने के चलते गर्मी और घुटन से बेहाल यात्रियों को रैपिड मेट्रो के इमरजेंसी गेट के रास्ते बाहर निकाला गया। इसके बाद यात्री ट्रैक पर पैदल चलकर अगले स्टेशनों तक पहुंचे। रैपिड मेट्रो सेवा तो कुछ देर में बहाल भी कर दी गई, मगर खबर लिखे जाने तक 200 कॉलोनियों, सेक्टर और गांवों में बिजली आपूर्ति ठप थी।

गुरुग्राम रैपिड मेट्रो दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित शंकर चौक से शुरू होकर सेक्टर-55-56 तक जाती है। यह लाइन दिल्ली मेट्रो के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से जुड़ी है।

गुरुग्राम शहर के एक चौथाई क्षेत्र में बत्ती गुल गुरुग्राम के एक चौथाई क्षेत्र में शुक्रवार रात को बिजली सप्लाई ठप हो गई। सेक्टर-72 स्थित 400 केवी क्षमता के बिजली घर के सर्किट में धमाके के साथ आग लगने से बाद स्थिति बनी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारी बिजली बहाल करने में जुट गए हैं। समाचार लिखे जाने तक बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो सकी थी।

गुरुग्राम में 400 केवी के पांच बिजलीघर हैं। इनमें दौलताबाद, सेक्टर-72, पचगांव, कादरपुर और सोहना में हैं। शुक्रवार रात करीब आठ बजे सेक्टर-72 के 400केवी के बिजली घर के एक सर्किट में आग लग गई। आग को फैलने से रोकने के लिए मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। इस बिजली घर से सेक्टर-15, 52, 57 में 220केवी बिजली घर में सप्लाई होती है, जिनसे आगे सेक्टर-15, 38, 44, 46, 52, 56 और मारुति स्थित 66केवी के बिजली घर में सप्लाई पहुंचती है। आगजनी के बाद सेक्टर-15 से लेकर सेक्टर-57 तक, सेक्टर-68 से लेकर सेक्टर-72 सहित आसपास लगते 200 से अधिक कॉलोनी और गांवों में बिजली सप्लाई प्रभावित हो गई। सूचना मिलने पर एचवीपीएन के अधीक्षक अभियंता केके सरकार और कार्यकारी अभियंता अनिल मलिक मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू करने में जुट गए। बताया जा रहा है कि सर्किट को ठीक करने में करीब आठ से दस घंटे का समय लगेगा।