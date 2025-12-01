Hindustan Hindi News
नमो भारत स्टेशन, बहुमंजिला पार्किंग; गुरुग्राम वालों को कहां मिलेगा डबल फायदा?

एनसीआरटीसी की दिल्ली के सराय रोहिल्ला से लेकर गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी के बावल तक नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना है। केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत राजीव चौक पर भूमिगत स्टेशन तैयार होना है।

Mon, 1 Dec 2025 06:35 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गुरुग्राम | दीपक आहूजा
दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित राजीव चौक पर नमो भारत ट्रेन के भूमिगत स्टेशन, बस अड्डे के अलावा बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण होगा। इसकी एकीकृत योजना तैयार करने के दिशा-निर्देश जिला उपायुक्त अजय कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को जारी किए हैं।

एनसीआरटीसी की दिल्ली के सराय रोहिल्ला से लेकर गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी के बावल तक नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना है। केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत राजीव चौक पर भूमिगत स्टेशन तैयार होना है। इसको लेकर एनसीआरटीसी ने परिवहन विभाग से पांच एकड़ जमीन देने का आग्रह किया था। इस बीच गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस जमीन पर बस अड्डा तैयार करने की योजना बना डाली। इसको लेकर फैसला हुआ था कि नमो भारत ट्रेन का स्टेशन भूमिगत होगा, जबकि इसके ऊपर सिटी बस का अड्डा तैयार होगा।

कुछ दिन पहले जिला उपायुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें एनसीआरटीसी से मुख्य परियोजना प्रबंधक केके गुप्ता के अलावा परियोजना समन्वयक केसी शर्मा मौजूद रहे। जिला उपायुक्त ने निर्देश जारी किए हैं कि मिनी सचिवालय के सामने 15.2 एकड़ जमीन है। एकीकृत योजना के तहत एनसीआरटीसी इस पूरी जमीन का डिजाइन तैयार करें।

इस जमीन में नमो भारत का स्टेशन, बस अड्डा, बहुमंजिला पार्किंग, पार्क, रेस्तरां, दुकानों का निर्माण, ऑटो रिक्शा की पार्किंग का बंदोबस्त किया जाए। यह सारी सुविधाएं एकसाथ होने के कारण लोगों को राहत मिलेगी। नमो भारत स्टेशन या बस अड्डा पर आने के दौरान उन्हें वाहनों को खड़ा करने की असुविधा नहीं होगी। मिनी सचिवालय में किसी कार्यवश अपने वाहन के साथ आने वाले लोगों को भी मल्टीलेवल पार्किंग बनने के बाद किसी तरह की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौजूदा समय में लोगों को वाहनों को खड़ा करने में दिक्कत होती है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त वत्सल वशिष्ठ, एसडीएम परमजीत चहल, बीएसएनएल के मुख्य प्रबंधक सुरेश, हरियाणा रोडवेज की यातायात प्रबंधक रीतू शर्मा, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के कार्यकारी अभियंता चरणदीप राणा, कृषित विभाग से वास्तुकार अभिलाश आदि मौजूद थे।

नमो भारत रूट के लिए 3518 पेड़ कटेंगे

नमो भारत ट्रेन के डीएलएफ साइबर सिटी से लेकर राजीव चौक तक संचालन में 3518 पेड़ों को काटा जाएगा। वन विभाग ने इन पेड़ों की कटाई को लेकर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की पर्यावरण शाखा को मंजूरी प्रदान कर दी है। बता दें कि एनसीआरटीसी की तरफ से डीएलएफ साइबर सिटी से लेकर राजीव चौक तक एलिवेटिड ट्रैक बनाया जाएगा।

जीएमडीए को नहीं सौंपी गई जमीन

राजीव चौक की यह जमीन परिवहन विभाग और कृषि विभाग की है। दो साल से जीएमडीए पांच एकड़ जमीन को बस अड्डा तैयार करने के लिए परिवहन विभाग से मांग रहा है, लेकिन यह जमीन नहीं सौंपी जा रही। तीन महीने पहले नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। निर्देश देने के बाद भी जमीन जीएमडीए को सौंपी नहीं गई है।

वाहन पार्क करने में आती है दिक्कत

जिला अदालत के सामने परिवहन विभाग की जमीन पर मौजूदा समय में अधिवक्ताओं के वाहन खड़े होते हैं। अधिवक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण कई बार तो अधिवक्ताओं को इस पार्किंग में वाहन खड़ा करने की जगह नहीं मिलती है। ऐसे में उन्हें मिनी सचिवालय की पीछे की तरफ अपने वाहनों को खड़ा करना पड़ा है। ऐसे में उनसे पार्किंग शुल्क वसूल किया जाता है।

