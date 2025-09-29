Gurugram Rajendra Park 10 colonies sewer overflow reasons found relief to over 2.5 lakh residents गुरुग्राम के 2.5 लाख लोगों के लिए राहत, 10 कॉलोनियों में इस बड़ी समस्या की वजह पता चली, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामMon, 29 Sep 2025 10:04 AM
गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क की दस से अधिक कॉलोनियों के ढाई लाख से अधिक लोगों के लिए राहत की खबर है। इन कॉलोनियों में सीवरेज समस्या का समाधान होगा। नगर निगम ने तीन माह की कड़ी मेहनत के बाद आखिर में राजेंद्रा पार्क में सीवर ओवरफ्लो के कारणों को ढूंढ निकाला है।

निगम अधिकारियों ने 20 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन को पूरी की जांच और सफाई के बाद पता चला कि धनवापुर एसटीपी तक जाने वाले मुख्य सीवर लाइन जमीन के पानी में मिली हुई है। इस कारण सीवर के पानी की बजाय जमीन का पानी सीवर के पानी में भर रहा था और लाइन जमीन में धंसी हुई थी। इस कारण राजेंद्रा पार्क की दस से अधिक कॉलोनियों में परेशानी बढ़ गई। नगर निगम गुरुग्राम ने इस परेशानी की जड़ तक पहुंचते हुए 8 करोड़ रुपये की लागत से नई मुख्य सीवर लाइन डालने की योजना तैयार की है। इससे दस कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो का समाधान होगा।

इन कॉलोनियों में थी सीवर जाम की समस्या

राजेंद्रा पार्क एरिया की कॉलोनी विष्णु गार्डन, स्वरूप गार्डन, जय विहार, रतन विहार, सूरत नगर सहित दस कॉलोनियों में बीते एक दशक से लोग सीवर ओवरफ्लो की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसको लेकर लगातार शिकायतों के बाद भी निगम अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। बीते दिनों निगम आयुक्त, विधायक मुकेश शर्मा, मेयर राज रानी ने भी राजेंद्रा पार्क का दौरा किया था। इस दौरान निगम आयुक्त ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि राजेंद्रा पार्क में सीवर समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। इसके बाद निगम ने करीब 20 किलोमीटर लंबी सभी कॉलोनियों की सीवर लाइन को साफ करवाया गया। इसके बाद भी समस्या समाप्त नहीं हुई। इसके बाद रोबोट से दो बार सर्वे भी करवाया। इसके बाद भी समस्या नहीं मिली तो आखिर में निगम के एसडीओ विवेक बैनिवाल और जेई सतेंद्र ने मुख्य लाइन को बिल्कुल बंद कर दिया।

सुंदर श्योराण, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, ''राजेंद्रा पार्क में सीवर ओवरफ्लो के कारणों का पता चल चुका है। अगले दो माह में राजेंद्रा पार्क में सीवर की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा।''