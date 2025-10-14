Hindustan Hindi News
गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को मेट्रो से जोड़ने की तैयारी, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

यात्रियों की सुविधा के लिए गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को अब 28.5 किलोमीटर लंबी ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो लाइन से जोड़ने की योजना को जीएमआरएल बोर्ड से मंजूरी मिल गई है, जिस पर करीब 454 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और सेक्टर-5 पर इंटरचेंज स्टेशन बनेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, दीपक आहूजा। गुरुग्रामTue, 14 Oct 2025 06:02 AM
गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो से जोड़ने की योजना को सोमवार को मंजूरी मिल गई। 28.5 किलोमीटर लंबी ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की मंजूर परियोजना में पहले रेलवे स्टेशन को जोड़ने की योजना नहीं थी।

सोमवार सुबह गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) की अध्यक्ष डी तारा की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक में इस योजना को मंजूरी के लिए रखा गया। दरअसल, जीएमआरएल के पास लोगों की मांग पहुंचीं कि इस रूट से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को जोड़ा जाए। इससे यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को आवागमन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर जीएमआरएल ने राइट्स लिमिटेड को इस रूट का अध्ययन करने का काम सौंपा था। राइट्स लिमिटेड ने रिपोर्ट दी कि इस योजना को अमलीजामा पहनाने में करीब 454 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। बैठक में एचएमआरटीसी और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अधिकारियों के अलावा जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्रा, जीएमआरएल के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे भी मौजूद रहे।

मेट्रो रूट का निरीक्षण किया

बैठक के बाद जीएमआरएल के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण का निरीक्षण किया। निर्माता कंपनी और जीएमआरएल अधिकारियों से यातायात डायवर्जन योजना के बारे में जानकारी ली। दिल्ली-जयपुर हाइवे पर सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माणाधीन कास्टिंग यार्ड का निरीक्षण किया। कास्टिंग यार्ड जल्द बनाने के निर्देश दिए।

सेक्टर-5 में इंटरचेंज बनेगा

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के संचालन के बाद यदि कोई यात्री इस मेट्रो में सफर करता है तो उसे रेलवे स्टेशन जाने के लिए सेक्टर-पांच मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा। यहां से मेट्रो बदलकर गुरुग्राम रेलवे स्टेशन की मेट्रो में सफर करना होगा। भविष्य में भोंडसी से भी इसे जोड़ने की योजना है।

यहां रूट अलग होगा

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो में द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगते सेक्टर-101 स्टेशन को प्रस्तावित किया है। सेक्टर-नौ स्टेशन पर इंटरचेंज स्टेशन तैयार होगा। सेक्टर-101 जाने के लिए सेक्टर-नौ से मेट्रो को बदलना होगा।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत सेक्टर-पांच में मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है। सेक्टर-पांच मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 1.80 किमी है। ऐसे में इस दूरी के बीच में दो मेट्रो स्टेशन तैयार किए जाएंगे। दौलताबाद फ्लाईओवर के आसपास एक मेट्रो स्टेशन तैयार करने की योजना है। दोनों स्टेशन एलिवेटिड होंगे। एस्क्लेटर का निर्माण किया जाएगा।

जीएमआरएल के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे ने बताया कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के गुरुग्राम रेलवे स्टेशन तक विस्तार की योजना को जीएमआरएल बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। पहले चरण का निर्माण कर रही कंपनी को आदेश जारी किए हैं कि कास्टिंग यार्ड को अतिशीघ्र तैयार करके निर्माण कार्य को शुरू किया जाए।