एक करोड़ से अधिक है प्रॉपर्टी टैक्स? गुरुग्राम नगर निगम सील करेगा संपत्ति, नोटिस जारी

निगम की तरफ से एक सप्ताह के अंदर 400 लोगों को एक सप्ताह में अपने बकाया संपत्ति कर जमा करवाने का नोटिस दिया है। शनिवार को नोटिस दिए हुए एक सप्ताह हो गया है। अब निगम की तरफ से इनकी संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई सोमवार से शुरू की जाएगी।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSun, 14 Sep 2025 10:01 AM
नगर निगम गुड़गांव ने संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) के बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। अगले सप्ताह से उन सभी सौ से अधिक बकायेदारों की संपत्तियों को सील करने का अभियान चलाया जाएगा, जिन पर एक करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। नगर निगम के चारों जोन में फिलहाल सात लाख छह हजार प्रॉपर्टी आईडी मौजूद हैं। निगम का 30 हजार से अधिक लोगों पर 800 करोड़ से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। नगर निगम ने वित्त वर्ष 2017-18 में रिकॉर्ड तोड़ संपत्ति कर जमा करवाया था। निगम ने एक साल में ही 500 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा करवाया था। इसके बाद से नगर निगम ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर सका है।

लगातार घट रही संपत्ति कर वसूली को लेकर अब निगम ने सख्त कदम उठाया है। निगम की तरफ से बीते माह से लगातार संपत्ति कर डिफॉल्टरों को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। अब निगम की तरफ से एक सप्ताह के अंदर 400 लोगों को एक सप्ताह में अपने बकाया संपत्ति कर जमा करवाने का नोटिस दिया है। शनिवार को नोटिस दिए हुए एक सप्ताह हो गया है। अब निगम की तरफ से इनकी संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई सोमवार से शुरू की जाएगी।

800 करोड़ से अधिक का है बकाया

निगम के अनुसार संपत्ति कर डिफॉल्टरों की संख्या 30 हजार के पार है, जिन पर 800 करोड़ से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। निगम अगर यह संपत्ति कर वसूल कर लेता है तो एक बार फिर से निगम का खजाना भर सकता है। निगम के राजस्व में करीब 400 करोड़ ही मुश्किल से बचे हुए हैं।

नोटिस की खानापूर्ति

अभी तक निगम द्वारा इन बड़े डिफॉल्टरों के खिलाफ सिर्फ नोटिस भेजने की खानापूर्ति की जा रही थी। अब इस नई कार्रवाई से निगम ने साफ कर दिया है कि वह अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए गंभीर है। यह अभियान न केवल बड़े बकायेदारों पर दबाव बनाएगा, बल्कि छोटे-बड़े डिफॉल्टरों के लिए भी एक चेतावनी साबित होगा।

इस साल वसूली में हुआ सुधार

इन चुनौतियों के बीच एक सकारात्मक पहलू यह है कि निगम ने इस साल अपनी वसूली में काफी सुधार किया है। इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती पांच महीनों में निगम ने 245 करोड़ रुपये का संपत्ति कर एकत्र किया है। यह आंकड़ा पिछले पूरे साल की कुल वसूली (230 करोड़ रुपये) से भी अधिक है। गुरुग्राम नगर निगम ने इस अभियान के पहले चरण में सभी जोनों से पांच-पांच संपत्तियों को सील करने का लक्ष्य रखा है।