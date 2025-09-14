एक करोड़ से अधिक है प्रॉपर्टी टैक्स? गुरुग्राम नगर निगम सील करेगा संपत्ति, नोटिस जारी

निगम की तरफ से एक सप्ताह के अंदर 400 लोगों को एक सप्ताह में अपने बकाया संपत्ति कर जमा करवाने का नोटिस दिया है। शनिवार को नोटिस दिए हुए एक सप्ताह हो गया है। अब निगम की तरफ से इनकी संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई सोमवार से शुरू की जाएगी।

नगर निगम गुड़गांव ने संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) के बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। अगले सप्ताह से उन सभी सौ से अधिक बकायेदारों की संपत्तियों को सील करने का अभियान चलाया जाएगा, जिन पर एक करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। नगर निगम के चारों जोन में फिलहाल सात लाख छह हजार प्रॉपर्टी आईडी मौजूद हैं। निगम का 30 हजार से अधिक लोगों पर 800 करोड़ से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। नगर निगम ने वित्त वर्ष 2017-18 में रिकॉर्ड तोड़ संपत्ति कर जमा करवाया था। निगम ने एक साल में ही 500 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा करवाया था। इसके बाद से नगर निगम ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर सका है।

लगातार घट रही संपत्ति कर वसूली को लेकर अब निगम ने सख्त कदम उठाया है। निगम की तरफ से बीते माह से लगातार संपत्ति कर डिफॉल्टरों को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। अब निगम की तरफ से एक सप्ताह के अंदर 400 लोगों को एक सप्ताह में अपने बकाया संपत्ति कर जमा करवाने का नोटिस दिया है। शनिवार को नोटिस दिए हुए एक सप्ताह हो गया है। अब निगम की तरफ से इनकी संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई सोमवार से शुरू की जाएगी।

800 करोड़ से अधिक का है बकाया निगम के अनुसार संपत्ति कर डिफॉल्टरों की संख्या 30 हजार के पार है, जिन पर 800 करोड़ से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। निगम अगर यह संपत्ति कर वसूल कर लेता है तो एक बार फिर से निगम का खजाना भर सकता है। निगम के राजस्व में करीब 400 करोड़ ही मुश्किल से बचे हुए हैं।

नोटिस की खानापूर्ति अभी तक निगम द्वारा इन बड़े डिफॉल्टरों के खिलाफ सिर्फ नोटिस भेजने की खानापूर्ति की जा रही थी। अब इस नई कार्रवाई से निगम ने साफ कर दिया है कि वह अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए गंभीर है। यह अभियान न केवल बड़े बकायेदारों पर दबाव बनाएगा, बल्कि छोटे-बड़े डिफॉल्टरों के लिए भी एक चेतावनी साबित होगा।