Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram private school bus attack attempt after chasing for 10 km Claim of firing also
गुरुग्राम में चलती स्कूल बस का 10 KM तक पीछा कर हमला करने की कोशिश, फायरिंग का भी दावा

गुरुग्राम में चलती स्कूल बस का 10 KM तक पीछा कर हमला करने की कोशिश, फायरिंग का भी दावा

संक्षेप:

गुरुग्राम में एक प्राइवेट स्कूल की चलती बस का 10 किलोमीटर तक पीछा कर हमला करने की कोशिश की गई। आरोप है कि हवा में एक से दो राउंड फायरिंग भी की गई। स्कूल बस चालक ने बहादुरी दिखाते हुए रेड लाइट जंप कर ट्रैफिक पुलिस के बूथ पर जाकर बस को खड़ा कर दिया।

Dec 16, 2025 11:51 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरी
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम में एक प्राइवेट स्कूल की चलती बस का 10 किलोमीटर तक पीछा कर हमला करने की कोशिश की गई। आरोप है कि हवा में एक से दो राउंड फायरिंग भी की गई। स्कूल बस चालक ने बहादुरी दिखाते हुए रेड लाइट जंप कर ट्रैफिक पुलिस के बूथ पर जाकर बस को खड़ा कर दिया। हालांकि, शुरुआती जांच में पुलिस को फायरिंग के साक्ष्य नहीं मिले हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक सेक्टर-49 स्थित एक प्राइवेट स्कूल की बस सोमवार दोपहर 1 बजे बच्चों को लेकर निकली। स्कूल से निकलते ही काले और सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार में सवार युवकों ने बस का पीछा करना शुरू कर दिया। लगभग 20 मिनट तक पीछा करने के बाद सफेद रंग की फॉर्च्यूनर सवारों ने सिग्नेचर चौक पर पेट्रोल पंप के पास बस को रुकवाने का प्रयास किया। बस पर लोहे का रॉड मारने और बस में बैठे 12वीं कक्षा के छात्र को धमकी देने का भी आरोप है। बस में 9 छात्र बैठे हुए थे।

घटना का वीडियो बनाया : फायरिंग करते हुए देखने पर इस दौरान दोनों कारों के पीछे चल रहे एक अन्य कार चालक ने वीडियो बनाया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बस का पीछा किया जा रहा है। बस ड्राइवर प्रवीण राजपूत ने एमडीआई चौक पर बनी रेड लाइट को जंप किया। ट्रैफिक बूथ पर जाकर बस को रोक दिया।

बच्चों की सुरक्षा के लिए बस को नहीं रोका

बस ड्राइवर प्रवीण राजपूत ने बताया कि वह 15 दिन पहले ही नौकरी पर आया है। उन्होंने आरोपियों पर बस पर लोहे का रॉड मारने के साथ हवाई फायरिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के बूथ पर जाकर ही बस को रोका और पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद दोनों कार सवार वहां से फरार हो गए।

दो छात्रों में विवाद के चलते कार से कर रहे थे पीछा

पुलिस जांच में सामने आया है कि कुछ दिन पहले प्राइवेट स्कूल के 12वीं क्लास के नॉन मेडिकल और आर्टस के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर तनातनी हो गई थी। दोनों छात्रों के बीच बाद में सुलह भी हो गई थी, लेकिन एक छात्र ने सोमवार को अपने साथियों को स्कूल के बाहर बुलाया और दूसरे छात्र से बदला लेने की योजना बनाई थी।

विष्णु प्रसाद, एसीपी सिटी, ''चलती स्कूल बस का पीछा करने और फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर जांच की गई। अभी तक फायरिंग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। परिजनों से शिकायत मिल गई है। जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News Gurugram Crime
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।