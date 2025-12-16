गुरुग्राम में चलती स्कूल बस का 10 KM तक पीछा कर हमला करने की कोशिश, फायरिंग का भी दावा

संक्षेप: गुरुग्राम में एक प्राइवेट स्कूल की चलती बस का 10 किलोमीटर तक पीछा कर हमला करने की कोशिश की गई। आरोप है कि हवा में एक से दो राउंड फायरिंग भी की गई। स्कूल बस चालक ने बहादुरी दिखाते हुए रेड लाइट जंप कर ट्रैफिक पुलिस के बूथ पर जाकर बस को खड़ा कर दिया।

गुरुग्राम में एक प्राइवेट स्कूल की चलती बस का 10 किलोमीटर तक पीछा कर हमला करने की कोशिश की गई। आरोप है कि हवा में एक से दो राउंड फायरिंग भी की गई। स्कूल बस चालक ने बहादुरी दिखाते हुए रेड लाइट जंप कर ट्रैफिक पुलिस के बूथ पर जाकर बस को खड़ा कर दिया। हालांकि, शुरुआती जांच में पुलिस को फायरिंग के साक्ष्य नहीं मिले हैं।

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक सेक्टर-49 स्थित एक प्राइवेट स्कूल की बस सोमवार दोपहर 1 बजे बच्चों को लेकर निकली। स्कूल से निकलते ही काले और सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार में सवार युवकों ने बस का पीछा करना शुरू कर दिया। लगभग 20 मिनट तक पीछा करने के बाद सफेद रंग की फॉर्च्यूनर सवारों ने सिग्नेचर चौक पर पेट्रोल पंप के पास बस को रुकवाने का प्रयास किया। बस पर लोहे का रॉड मारने और बस में बैठे 12वीं कक्षा के छात्र को धमकी देने का भी आरोप है। बस में 9 छात्र बैठे हुए थे।

घटना का वीडियो बनाया : फायरिंग करते हुए देखने पर इस दौरान दोनों कारों के पीछे चल रहे एक अन्य कार चालक ने वीडियो बनाया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बस का पीछा किया जा रहा है। बस ड्राइवर प्रवीण राजपूत ने एमडीआई चौक पर बनी रेड लाइट को जंप किया। ट्रैफिक बूथ पर जाकर बस को रोक दिया।

बच्चों की सुरक्षा के लिए बस को नहीं रोका बस ड्राइवर प्रवीण राजपूत ने बताया कि वह 15 दिन पहले ही नौकरी पर आया है। उन्होंने आरोपियों पर बस पर लोहे का रॉड मारने के साथ हवाई फायरिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के बूथ पर जाकर ही बस को रोका और पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद दोनों कार सवार वहां से फरार हो गए।

दो छात्रों में विवाद के चलते कार से कर रहे थे पीछा पुलिस जांच में सामने आया है कि कुछ दिन पहले प्राइवेट स्कूल के 12वीं क्लास के नॉन मेडिकल और आर्टस के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर तनातनी हो गई थी। दोनों छात्रों के बीच बाद में सुलह भी हो गई थी, लेकिन एक छात्र ने सोमवार को अपने साथियों को स्कूल के बाहर बुलाया और दूसरे छात्र से बदला लेने की योजना बनाई थी।