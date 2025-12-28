Hindustan Hindi News
हवालात में हुई थी युवक की मौत, अब गुरुग्राम की पुलिस पर लगेगा हत्या का केस

संक्षेप:

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर को मूलरूप से राजस्थान के भिवाड़ी निवासी मोहम्मद आसिफ को फर्रुखनगर अपराध शाखा की टीम ने चोरी के आरोप में फर्रुखनगर मोड़ से गिरफ्तार किया था। उसे अपराध शाखा के कार्यालय में बना हवालात में बंद किया था। ठंड से बचने के लिए उसको रजाई दी गई।

Dec 28, 2025 10:00 am IST
गुरुग्राम के फर्रुखनगर अपराध शाखा के हवालात में चोरी के आरोपी 22 वर्षीय मोहम्मद आसिफ की मौत मामले में शनिवार को परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने फर्रुखनगर अपराध शाखा में शिकायत दी। शनिवार शाम को मामले में फर्रुखनगर थाने में पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।

वहीं, दूसरी ओर शनिवार को तीन डॉक्टर के बोर्ड से युवक का पोस्टमार्टम करवाया गया। बोर्ड में चेयरमैन डॉ.दीपक माथुर, डॉ. टोनी और डॉ.मानव शामिल हुए। मूलरूप से राजस्थान के तिजारा निवासी अलीजान ने पुलिस शिकायत में बताया कि 24 दिसंबर शाम को चार से पांच बजे के बीच रामपुरा में स्थित उनके भाई इकबाल के घर सादे कपड़े में चार युवक आए थे। उन्होंने बताया कि वह अपराध शाखा फर्रुखनगर से हैं। घर पर मौजूद इसरार भतीजे से बात करते हुए बोला कि एक मोबाइल नंबर मिलाओ।

मोबाइल नंबर मिलाने पर वह नंबर भतीजे मोहम्मद आसिफ का मिलाया। इसरार ने फोन कर आसिफ को घर पर बुलाया,जैसे ही आसिफ घर पर आया,तभी बाहर पुलिसकर्मियों ने उसको पकड़ कर चोरी के मामले में पूछताछ शुरू की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ देर तक पूछताछ के बाद पुलिसकर्मियो ने कहा कि चार लाख रुपये दे दो, मामले को रफा-दफा कर देंगे। हमारे पास इतने रुपये नहीं है,तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि दो लाख रुपये दे जाना,न ही आसिफ के साथ मारपीट करेंगे और न ही रिमांड पर लेंगे। इसके बाद कहा कि हमारे पास रुपये नहीं है।

उन्होंने कहा कि अपराध शाखा प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने रुपयो की एवज में हत्या करने का आरोप लगाया। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा शुक्रवार को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि आसिफ को फर्रुखनगर मोड़़ से शुक्रवार की सुबह को गिरफ्तार किया गया,लेकिन परिजनों ने शिकायत में आरोप लगाया कि आसिफ को पुलिसकर्मी 24 दिसंबर को रामपुरा स्थित भाई इकबाल घर से लेकर गए थे। परिजनों की मानें तो पुलिसकर्मियों ने दो दिनों तक युवक को बिना कोर्ट में पेश कर अवैध तरीके से हवालात में रखा।

फंदे पर लटका मिला था आसिफ का शव

आसिफ पर चोरी के आठ मुकदमे पहले से ही दर्ज

बता दें कि आसिफ पर चोरी के गुरुग्राम सहित अन्य शहरों में आठ मामले दर्ज थे। चार चोरी के मामलों में कोर्ट के द्वारा सजा भी सुनाई गई थी। उसे शुक्रवार को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में न्यायिक जांच की जा रही है,जांच रिपोर्ट आने पर अगर कोई लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन पर दबाव बना रही थी, आसिफ की मौत मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोपियों को सजा मिले।

विसरा का सैंपल लैब भेजा

पोस्टमार्टम बोर्ड के चेयरमैन डॉ.दीपक माथुर ने बताया कि शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि युवक ने आत्महत्या की है। आगामी जांच के लिए उसका विसरा लेकर सैंपल लैब में भेजा गया। उन्होंने बताया कि आसिफ के शरीर पर कई जगह हल्की चोट के निशान मिले हैं। चोट के निशान हाथ और कंधे पर मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे मौत के कारण स्पष्ट नहीं है। ऐसे में विसरा रिपोर्ट में ही मौत के कारण पूरी तरह से स्पष्ट होंगे। इसके अलावा क्राइम सीन की रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य जांच के बाद ही रिपोर्ट पूरी होगी।

Gurugram News Ncr News Gurugram Crime News
