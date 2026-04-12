अपराधियों की संपत्ति पर गुरुग्राम पुलिस का एक्शन, अवैध मंडी पर चला बुलडोजर
गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को सेक्टर-37 में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 खूंखार अपराधियों की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मार्केट को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।
गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों और भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए शनिवार को सेक्टर-37 में एक विशेष अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हत्या और लूट जैसे संगीन अपराधों में शामिल 3 कुख्यात की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मंडी और मीट मार्केट को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। क्राइम यूनिट सेक्टर-40 और संबंधित विभागों के आपसी तालमेल से हुई इस अचानक कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ये अपराधी पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। प्रशासन ने आम जनता को किसी भी विवादित संपत्ति को खरीदने से बचने की सलाह दी है।
मंडी और मीट मार्केट को बुलडोजर से किया जमींदोज
पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, भूमि माफियाओं और आदतन अपराधियों के अवैध निर्माण तोड़ने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। पुलिस ने यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की। पुलिस की ओर से शनिवार को सेक्टर-37 में की गई कार्रवाई के तहत अवैध रूप से चल रही मंडी और मीट मार्केट को बुलडोजर लगा कर जमींदोज कर दिया गया।
आरोपियों पर हत्या और लूट जैसे मामले दर्ज
पुलिस के अनुसार, इस जमीन पर तीन कुख्यात अपराधियों ने अवैध निर्माण कर रखा था, जिन पर हत्या और लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। यह कार्रवाई क्राइम यूनिट सेक्टर-40 द्वारा अन्य संबंधित विभागों के आपसी समन्वय से की गई। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है।
हत्या और लूट के आरोपियों का था कब्जा
पुलिस की इस विध्वंस कार्रवाई के दौरान तीन मुख्य अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिनके नाम नंदकिशोर उर्फ लाला, मुकेश उर्फ कालिया और जगपाल उर्फ जग्गू हैं। ये तीनों खांडसा गांव के रहने वाले हैं।
सभी का पुराना इतिहास
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इन सभी का पुराना और खूंखार आपराधिक इतिहास रहा है। इन पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट और शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) जैसे संगीन अपराधों के तहत मामले दर्ज हैं और ये तीनों पहले भी कई बार जेल की हवा खा चुके हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह ऐसी किसी प्रॉपर्टी को न खरीदी जिस पर विवाद चल रहा हो।
गैंगस्टर साहिल राणा थाईलैंड से डिपोर्ट
वहीं हरियाणा एसटीएफ ने खतरनाक गैंगस्टर साहिल चौहान उर्फ साहिल राणा को थाईलैंड से डिपोर्ट कर गिरफ्तार कर लिया है। 27 वर्षीय साहिल पर हत्या, रंगदारी और डकैती जैसे 16 गंभीर मामले दर्ज हैं। वह भुप्पी राणा और बंबीहा गैंग जैसे बड़े गिरोहों के लिए काम करता था। साल 2024 में जमानत मिलने के बाद वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एसटीएफ का कहना है कि विदेश में छिपे अन्य अपराधियों को भी जल्द भारत लाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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