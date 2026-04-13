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मानेसर हिंसा के पीछे बाहरी, सोची-समझी साजिश; गुरुग्राम पुलिस ने 6 को दबोचा

Apr 13, 2026 10:43 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, गुरुग्राम
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गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि IMT मानेसर में हुई हिंसा एक सोची-समझी साजिश का नतीजा थी। पुलिस ने छह बाहरी आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कर्मचारियों को आगजनी और पथराव के लिए उकसा रहे थे।

मानेसर हिंसा के पीछे बाहरी, सोची-समझी साजिश; गुरुग्राम पुलिस ने 6 को दबोचा

गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि IMT मानेसर में सेलरी बढ़ाने को लेकर भड़का विरोध प्रदर्शन अचानक घटना नहीं वरन एक सोची-समझी साजिश थी। जांच में सामने आया है कि बाहरी असामाजिक तत्वों ने कर्मचारियों को दंगा, आगजनी और पथराव के लिए उकसाया था। पुलिस ने इस मामले में 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। उनके मोबाइल व्हाट्सएप चैट से हिंसा भड़काने की साजिश के सबूत मिले हैं। मामले में अब तक 55 श्रमिकों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की मानें तो बाहरी तत्वों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक बनाकर अराजकता फैलाने की कोशिश की थी।

गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार को बताया कि आईएमटी मानेसर की कंपनियों के बाहर सैलरी बढ़ाने को लेकर हुआ हंगामा कोई इत्तेफाक नहीं था वरन एक सोची-समझी साजिश थी। इसमें बाहर के कुछ बुरे लोग कर्मचारियों को दंगा, आगजनी और अफरा-तफरी के लिए भड़का रहे थे। पुलिस ने इस साजिश का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि पकड़े गए लोग किसी भी कंपनी में काम नहीं करते थे फिर भी वे हिंसा के लिए उकसा रहे थे।

इमारतों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की

गुरुग्राम पुलिस ने एक बयान में कहा कि जांच के अनुसार, ये आरोपी हड़ताल की मुख्य साजिश रचने वालों में शामिल थे। इन लोगों ने कंपनी की इमारतों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आग लगाई, पुलिस पर पत्थर फेंके और कर्मचारियों एवं पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। पुलिस ने यह भी बताया कि इन आरोपियों का आईएमटी मानेसर की किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं है और ये लोग हड़ताल कर रहे मजदूरों को बार-बार हिंसा और आगजनी के लिए उकसा रहे थे।

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आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त

गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। आरोपियों ने बताया कि उनकी व्हट्सऐप चैट से दंगे भड़काने की साजिश का पता चला है। अप्रैल के पहले हफ्ते से ही हजारों कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर IMT मानेसर के तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कई दिनों तक शांति बनाए रखी लेकिन 9 अप्रैल को कई कंपनियों के बाहर अचानक तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था।

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गुरुग्राम पुलिस का ऐक्शन

कंपनियों की शिकायत पर आईएमआईटी मानेसर थाने में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, सोमवार को गिरफ्तार 6 आरोपियों के नाम आकाश (रोहतक), हरीश चंद (पौड़ी गढ़वाल), पिंटू कुमार (मधुबनी, बिहार) राजू सिंह (ऊधम सिंह नगर) श्यामबीर (बदायूं, यूपी) और अजीत सिंह (जींद, हरियाणा) हैं। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को 25 महिलाओं समेत 55 मजदूरों को गिरफ्तार कर भोंडसी जेल भेज दिया। इनमें से 44 को जमानत के लिए जरूरी फॉर्म भरने का मौका दिया गया था लेकिन वे जमानतदार और दस्तावेज पेश नहीं कर पाए।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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