मानेसर हिंसा के पीछे बाहरी, सोची-समझी साजिश; गुरुग्राम पुलिस ने 6 को दबोचा
गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि IMT मानेसर में हुई हिंसा एक सोची-समझी साजिश का नतीजा थी। पुलिस ने छह बाहरी आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कर्मचारियों को आगजनी और पथराव के लिए उकसा रहे थे।
गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि IMT मानेसर में सेलरी बढ़ाने को लेकर भड़का विरोध प्रदर्शन अचानक घटना नहीं वरन एक सोची-समझी साजिश थी। जांच में सामने आया है कि बाहरी असामाजिक तत्वों ने कर्मचारियों को दंगा, आगजनी और पथराव के लिए उकसाया था। पुलिस ने इस मामले में 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। उनके मोबाइल व्हाट्सएप चैट से हिंसा भड़काने की साजिश के सबूत मिले हैं। मामले में अब तक 55 श्रमिकों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की मानें तो बाहरी तत्वों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक बनाकर अराजकता फैलाने की कोशिश की थी।
गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार को बताया कि आईएमटी मानेसर की कंपनियों के बाहर सैलरी बढ़ाने को लेकर हुआ हंगामा कोई इत्तेफाक नहीं था वरन एक सोची-समझी साजिश थी। इसमें बाहर के कुछ बुरे लोग कर्मचारियों को दंगा, आगजनी और अफरा-तफरी के लिए भड़का रहे थे। पुलिस ने इस साजिश का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि पकड़े गए लोग किसी भी कंपनी में काम नहीं करते थे फिर भी वे हिंसा के लिए उकसा रहे थे।
इमारतों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की
गुरुग्राम पुलिस ने एक बयान में कहा कि जांच के अनुसार, ये आरोपी हड़ताल की मुख्य साजिश रचने वालों में शामिल थे। इन लोगों ने कंपनी की इमारतों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आग लगाई, पुलिस पर पत्थर फेंके और कर्मचारियों एवं पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। पुलिस ने यह भी बताया कि इन आरोपियों का आईएमटी मानेसर की किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं है और ये लोग हड़ताल कर रहे मजदूरों को बार-बार हिंसा और आगजनी के लिए उकसा रहे थे।
आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त
गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। आरोपियों ने बताया कि उनकी व्हट्सऐप चैट से दंगे भड़काने की साजिश का पता चला है। अप्रैल के पहले हफ्ते से ही हजारों कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर IMT मानेसर के तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कई दिनों तक शांति बनाए रखी लेकिन 9 अप्रैल को कई कंपनियों के बाहर अचानक तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था।
गुरुग्राम पुलिस का ऐक्शन
कंपनियों की शिकायत पर आईएमआईटी मानेसर थाने में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, सोमवार को गिरफ्तार 6 आरोपियों के नाम आकाश (रोहतक), हरीश चंद (पौड़ी गढ़वाल), पिंटू कुमार (मधुबनी, बिहार) राजू सिंह (ऊधम सिंह नगर) श्यामबीर (बदायूं, यूपी) और अजीत सिंह (जींद, हरियाणा) हैं। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को 25 महिलाओं समेत 55 मजदूरों को गिरफ्तार कर भोंडसी जेल भेज दिया। इनमें से 44 को जमानत के लिए जरूरी फॉर्म भरने का मौका दिया गया था लेकिन वे जमानतदार और दस्तावेज पेश नहीं कर पाए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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