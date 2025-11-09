नशे में धुत लोगों को क्लब-पब वाले पहुंचाएंगे घर, गुरुग्राम पुलिस ने क्यों दिया ऐसा आदेश?
संक्षेप: डीजीपी ओपी सिंह ने गुरुग्राम में कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर शनिवार को कई महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश जारी किए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर रोक के लिए पुलिस और क्लब संचालकों को मिलकर एक नई व्यवस्था बनानी होगी।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने निर्देश दिया कि गुरुग्राम के क्लबों, पबों और आहते से शराब पीकर बाहर निकलने वाले व्यक्ति को उसकी कार चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्लब संचालकों को ऐसे ग्राहकों को रात में उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए कैब (टैक्सी) की सुविधा मुहैया करानी होगी।
डीजीपी ओपी सिंह ने गुरुग्राम में कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर शनिवार को कई महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश जारी किए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर रोक के लिए पुलिस और क्लब संचालकों को मिलकर एक नई व्यवस्था बनानी होगी। कैब से घर पहुंचाने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गुरुग्राम के 450 से अधिक क्लबों, आहते और पब को पुलिस द्वारा 168 बीएनएस के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा क्लब में पार्टी के लिए आने वाले लोगों के समूह में से कम से कम एक व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का नियम भी सख्ती से लागू करने को कहा गया है, ताकि वह व्यक्ति डेजिग्नेटेड ड्राइवर की भूमिका निभा सके।
डीजीपी ने गुरुग्राम के डीसीपी ट्रैफिक को निर्देश दिए कि वे शहर में यातायात जाम की दिक्कतों को तुरंत दूर करें और ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूत करें। उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर साइनेज बोर्ड (दिशा-निर्देश बोर्ड) लगाने के भी निर्देश दिए। जागरूकता के लिए भी हिंदी में शहर के अंदर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि बिना किसी ठोस कारण या पूर्व सूचना के सड़कों पर वाहनों की जांच के लिए नाके (चेकपोस्ट) नहीं लगाए जाएं। पुलिस सभी से प्लीज,नमस्ते और थैंक्यू कहकर बात करना होगा।
डीजीपी ने कहा कि सभी डीसीपी को अपने अधिकार क्षेत्र में जो अपराधी बेल पर हैं, उनकी लगातार निगरानी रखनी होगी। गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों का रिकॉर्ड खंगालें। डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्तों के खिलाफ तत्परता से कार्यवाही की जाए और वांछितों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए डीजीपी ने कहा कि प्रत्येक एसएचओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे 20 नवंबर तक अपने क्षेत्र के पांच मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करें और उनकी गिरफ्तारी रिपोर्ट मुख्यालय को सुनिश्चित करें। डीजीपी ने अपराधों की त्वरित जांच और रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीकों के अधिकतम उपयोग पर बल दिया। उन्होंने सीसीटीवी नेटवर्क, साइबर मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का प्रभावी ढ़ग से इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।