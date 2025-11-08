गुरुग्राम पुलिस ने गूगल के साथ लॉन्च किया नया ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम; जानिए खासियत, कैसे करेगा काम?

संक्षेप: गुरुग्राम पुलिस और गूगल मैप्स ने मिलकर शहर के ट्रैफिक को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाया है। यह नया डिजिटल नेविगेशन सिस्टम अभी 129 मुख्य सड़कों पर चालू है।

गुरुग्राम पुलिस और गूगल मैप्स ने मिलकर शहर के ट्रैफिक को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाया है। दोनों ने मिलकर रियल टाइम ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है। इस सिस्टम का खास बात ये है कि यह ड्राइवरों को दुर्घटना संभावित या खतरनाक जगहों के पास पहुंचने पर पहले से चेतावनी देगा।

नया सिस्टम 129 सड़कों पर हुआ चालू यह नया डिजिटल नेविगेशन सिस्टम अभी 129 मुख्य सड़कों पर चालू है। यह ड्राइवरों को तय स्पीड नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्पीड लिमिट भी दिखाएगा। DCP ट्रैफिक राजेश कुमार मोहन ने कहा, इस पहल का मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

200 सड़कों तक पहुंचाने का लक्ष्य DCP मोहन ने कहा, “अक्सर दुर्घटनाएं तब होती हैं, जब ड्राइवर व्यस्त सड़कों पर स्पीड लिमिट पार कर देते हैं। कम स्पीड होने पर दुर्घटना की स्थिति में बचने की संभावना बढ़ जाती है।” एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सिस्टम को अगले साल की शुरुआत तक 200 से ज़्यादा सड़कों और मुख्य चौराहों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे पूरा शहर इस हाई-टेक अलर्ट नेटवर्क के तहत आ जाएगा।

इस साल ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुई 345 की मौत पुलिस ने सबसे ज़्यादा दुर्घटना संभावित इलाकों की पहचान की है, और अब इन जगहों पर गूगल मैप्स पर वर्चुअल चेतावनी मार्कर दिखाई देंगे ताकि ड्राइवरों की सतर्कता बढ़ाई जा सके। गुरुग्राम पुलिस की यह पहल चिंताजनक आंकड़ों के जवाब में आई है, जो दिखाते हैं कि इस साल ट्रैफिक दुर्घटनाओं के कारण 345 लोगों की जान चली गई है और 580 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।