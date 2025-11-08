Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram Police launches new traffic alert system in collaboration with Google; know its features.
गुरुग्राम पुलिस ने गूगल के साथ लॉन्च किया नया ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम; जानिए खासियत, कैसे करेगा काम?

गुरुग्राम पुलिस ने गूगल के साथ लॉन्च किया नया ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम; जानिए खासियत, कैसे करेगा काम?

संक्षेप: गुरुग्राम पुलिस और गूगल मैप्स ने मिलकर शहर के ट्रैफिक को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाया है। यह नया डिजिटल नेविगेशन सिस्टम अभी 129 मुख्य सड़कों पर चालू है। 

Sat, 8 Nov 2025 10:54 PMRatan Gupta गुरुग्राम, पीटीआई
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम पुलिस और गूगल मैप्स ने मिलकर शहर के ट्रैफिक को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाया है। दोनों ने मिलकर रियल टाइम ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है। इस सिस्टम का खास बात ये है कि यह ड्राइवरों को दुर्घटना संभावित या खतरनाक जगहों के पास पहुंचने पर पहले से चेतावनी देगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नया सिस्टम 129 सड़कों पर हुआ चालू

यह नया डिजिटल नेविगेशन सिस्टम अभी 129 मुख्य सड़कों पर चालू है। यह ड्राइवरों को तय स्पीड नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्पीड लिमिट भी दिखाएगा। DCP ट्रैफिक राजेश कुमार मोहन ने कहा, इस पहल का मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

200 सड़कों तक पहुंचाने का लक्ष्य

DCP मोहन ने कहा, “अक्सर दुर्घटनाएं तब होती हैं, जब ड्राइवर व्यस्त सड़कों पर स्पीड लिमिट पार कर देते हैं। कम स्पीड होने पर दुर्घटना की स्थिति में बचने की संभावना बढ़ जाती है।” एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सिस्टम को अगले साल की शुरुआत तक 200 से ज़्यादा सड़कों और मुख्य चौराहों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे पूरा शहर इस हाई-टेक अलर्ट नेटवर्क के तहत आ जाएगा।

इस साल ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुई 345 की मौत

पुलिस ने सबसे ज़्यादा दुर्घटना संभावित इलाकों की पहचान की है, और अब इन जगहों पर गूगल मैप्स पर वर्चुअल चेतावनी मार्कर दिखाई देंगे ताकि ड्राइवरों की सतर्कता बढ़ाई जा सके। गुरुग्राम पुलिस की यह पहल चिंताजनक आंकड़ों के जवाब में आई है, जो दिखाते हैं कि इस साल ट्रैफिक दुर्घटनाओं के कारण 345 लोगों की जान चली गई है और 580 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।

पुलिस द्वारा पहचानी गई सबसे खतरनाक सड़कों में NH-48 (दिल्ली-जयपुर हाईवे), द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड शामिल हैं। पुलिस ने आगे कहा कि डिजिटल सिस्टम को 2024 की शुरुआत तक 200 से ज़्यादा सड़कों और मुख्य चौराहों तक बढ़ाया जाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।