Gurugram police in chargesheet says Tennis player Radhika Yadav father killed her to preserve honour टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के मर्डर मामले में पुलिस की चार्जशीट दाखिल, वारदात की वजह पर यह बताया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram police in chargesheet says Tennis player Radhika Yadav father killed her to preserve honour

टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के मर्डर मामले में पुलिस की चार्जशीट दाखिल, वारदात की वजह पर यह बताया

10 जुलाई को जब राधिका गुरुग्राम के सेक्टर 57 सुशांत लोक स्थित अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी, तभी गुस्साए दीपक ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से राधिका पर कई गोलियां चला दी थीं, जिससे उसकी मौत हो गई।

Sourabh Jain पीटीआई, गुरुग्रामSat, 11 Oct 2025 12:12 AM
share Share
Follow Us on
टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के मर्डर मामले में पुलिस की चार्जशीट दाखिल, वारदात की वजह पर यह बताया

गुरुग्राम पुलिस ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जिसमें उसने राधिका के पिता दीपक यादव को मुख्य आरोपी बनाया है। इस मामले में करीब तीन महीने की जांच के बाद सेक्टर 56 पुलिस ने बुधवार को जिला अदालत में 400 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस बारे में जानकारी देते हुए शुक्रवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 35 गवाहों से पूछताछ की।

चार्जशीट में हत्या की वजह बताते हुए पुलिस ने दावा किया कि लोगों के तानों से तंग आकर कथित रूप से अपनी इज्जत बचाने के लिए आरोपी ने अपनी बेटी राधिका की हत्या कर दी। चार्जशीट से जुड़ी जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ जांच अधिकारी ने बताया कि दीपक नहीं चाहता था कि राधिका बाहर जाकर कोचिंग ले, इसी वजह से वह बार-बार उसे रोकते हुए बाहर कोचिंग लेने से रोक रहा था। हालांकि राधिका पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा था और इसी बात को लेकर बाप-बेटी के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था।

इस बीच, 10 जुलाई को जब राधिका गुरुग्राम के सेक्टर 57 सुशांत लोक स्थित अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी, तभी गुस्साए दीपक ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से राधिका पर कई गोलियां चला दीं, इनमें से चार गोलियां 25 वर्षीय पूर्व राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी को लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी को तुरंत उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

इससे पहले प्रारंभिक जांच के दौरान भी दीपक ने कथित तौर पर कबूल किया था कि उसने अपनी बेटी को इसलिए गोली मारी क्योंकि गांव वाले उसे यह कहकर ताना मारते थे कि वह अपनी बेटी की कमाई पर जिंदगी गुजार रहा है।

उधर दीपक यादव के वकील श्यामबीर सिंह ने कहा कि उन्हें अभी तक अदालत से चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है और पेपर्स मिलने के बाद ही वे इस मामले पर कोई टिप्पणी कर पाएंगे। पुलिस के अनुसार मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

बता दें कि राधिका एक होनहार टेनिस खिलाड़ी थी जिसने अपना नाम कमाया था। हालांकि, एक मैच के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद, वह प्रतिस्पर्धी टेनिस से दूर हो गई थी और अपने घर के पास एक अकादमी में कोर्ट किराए पर लेकर युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही थी।