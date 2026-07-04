गुरुग्राम में रोहिग्या घुसपैठियों की तलाश के बीच मिले बिहार के दो दर्जन संदिग्ध, पुलिस ने बनाई लिस्ट
गुरुग्राम पुलिस को शहर में छुपे बिहार के दो दर्जन संदिग्धों का पता चला है। पुलिस ने इनकी लिस्ट बनाकर गृह विभाग को भेज दी है। पुलिस जब रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश कर रही थी, तभी इनके बारे में पता चला।
गुरुग्राम में रोहिंग्या घुसपैठियों की हो रही तलाश के दौरान पुलिस को बिहार के दो दर्जन संदिग्धों का पता चला है। इन सभी के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका है। गुरुग्राम पुलिस ने इनकी लिस्ट बनाकर गृह विभाग को भेज दी है और दो दिनों के भीतर इनका सत्यापन कर रिपोर्ट की मांग की है।
गुरुग्राम पुलिस अपने यहां अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश कर रही है। इस दौरान पुलिस को रोहिंग्याओं के अलावा भी ऐसे लोगों की जानकारी मिल रही है, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। इसी क्रम में गुरुग्राम पुलिस ने जिले में रह रहे बिहार के दो दर्जन संदिग्ध लोगों की लिस्ट बनाई है। इन संदिग्धों के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर गुरुग्राम पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी के साथ ही राज्य के गृह विभाग से संपर्क साधा है। पुलिस ने ऐसे दो दर्जन लोगों की लिस्ट बनाकर गृह विभाग को सौंपी है और इनका सत्यापन कर विभाग से दो दिनों में रिपोर्ट मांगी है।
बिहार के कई जिलों के लोग लिस्ट में शामिल
पुलिस द्वारा जिन दो दर्जन संदिग्ध लोगों की सूची भेजी गई है, उनमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज और कटिहार के लोग शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम के चिह्नित इन संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में लेने के बजाय, उनकी निगरानी की जा रही है। सत्यापन के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस का संदिग्धों को पकड़ने का अभियान बीते एक महीने से जारी है।
गुरुग्राम पुलिस ने जांच कर सत्यापन रिपोर्ट मांगी
गुरुग्राम पुलिस ने गृह विभाग को इनके आधार कार्ड, वोटर आईडी सहित सभी पहचान संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने बताया है कि मामले को उच्च प्राथमिकता देते हुए इनके संबंध में दो दिनों में रिपोर्ट दी जाए, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने यह भी बताया कि गुरुग्राम के चिह्नित इन संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में लेने की बजाय, उनकी निगरानी की जा रही है। सत्यापन के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
अभियान में 13 लोग हुए थे गिरफ्तार
गृह मंत्रालय के आदेश पर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा अवैध रूप से रह रहे अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान गुरुग्राम पुलिस 13 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई थी। उनको डिटेशन सेंटर में रखा गया था। गुरुग्राम पुलिस का अभियान बीते एक महीने से जारी है। गुरुग्राम पुलिस अभी तक 100 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की पहचान कर बिहार,उत्तरप्रदेश,असम और पश्चिम बंगाल में सत्यापन के लिए भेजा जा चुका है।