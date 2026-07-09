गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई; एनकाउंटर में नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर, 3 जवान भी जख्मी
गुरुग्राम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर मारे गए हैं। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ हुई मुठभेड़ में ये चारों बदमाश मारे गए। मुठभेड़ में एक अन्य बदमाश को गोली लगी है।
गुरुग्राम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जाता है कि गुरुग्राम पुलिस की काइम ब्रांच के साथ कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के बदमाशों की मुठभेड़ हुई जिसमें गिरोह के चार शूटर मार गिराए गए हैं। इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में एक अन्य बदमाश को भी गोली लगी है। उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। उसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
विशेष ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत गुरुग्राम पुलिस गुरुवार देर रात को क्राइम ब्रांच और कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के शार्पशूटरों के बीच एक मुठभेड़ हो गई।
चार शूटर मौके पर ही ढेर
सूत्रों ने बताया कि इस गोलीबारी में दीपक नांदल गैंग के चार शूटर मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि एक अन्य शूटर गंभीर रूप से घायल हो गया है।
तीन पुलिसकर्मी भी जख्मी
आमने-सामने की इस मुठभेड़ में बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में क्राइम ब्रांच के 3 जवान भी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों और जख्मी बदमाशों को इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खुफिया इनपुट पर ऐक्शन
पुलिस सूत्रों ने बताया कि क्राइम ब्रांच को इलाके में दीपक नांदल गैंग के कुछ भारी हथियारों से लैस शूटरों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली थी। इस खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने एक टीम बनाई। सूचना के आधार पर जब पुलिस की विशेष टीम ने घेराबंदी शुरू की तो बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
दोनों ओर से चलीं गोलियां
पुलिस की ओर से भी अपनी रक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलीं, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। इस क्रॉस-फायरिंग में गैंग के चार शूटर मौके पर ही मारे गए। मुठभेड़ के दौरान एक पांचवें शूटर को भी गोली लगी है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में भारी सुरक्षा के बीच संदिग्ध का इलाज चल रहा है।
घटनास्थल पर सघन छानबीन
सूत्रों ने बताया कि इस मुठभेड़ में घायल 3 पुलिसकर्मियों को तुरंत एक नामी अस्पताल ले जाया गया। मुठभेड़ में घायल जवानों का भी इलाज चल रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ वाले पूरे इलाके को घेर लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच छानबीन जारी है। मौके से घटना के सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब दिल्ली एनसीआर में मौसम खराब है। लोग जगह-जगह जलभराव की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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