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गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई; एनकाउंटर में नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर, 3 जवान भी जख्मी

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, गौरव चौधरी, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर मारे गए हैं। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ हुई मुठभेड़ में ये चारों बदमाश मारे गए। मुठभेड़ में एक अन्य बदमाश को गोली लगी है।

गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई; एनकाउंटर में नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर, 3 जवान भी जख्मी

गुरुग्राम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जाता है कि गुरुग्राम पुलिस की काइम ब्रांच के साथ कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के बदमाशों की मुठभेड़ हुई जिसमें गिरोह के चार शूटर मार गिराए गए हैं। इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में एक अन्य बदमाश को भी गोली लगी है। उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। उसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विशेष ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत गुरुग्राम पुलिस गुरुवार देर रात को क्राइम ब्रांच और कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के शार्पशूटरों के बीच एक मुठभेड़ हो गई।

चार शूटर मौके पर ही ढेर

सूत्रों ने बताया कि इस गोलीबारी में दीपक नांदल गैंग के चार शूटर मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि एक अन्य शूटर गंभीर रूप से घायल हो गया है।

तीन पुलिसकर्मी भी जख्मी

आमने-सामने की इस मुठभेड़ में बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में क्राइम ब्रांच के 3 जवान भी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों और जख्मी बदमाशों को इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खुफिया इनपुट पर ऐक्शन

पुलिस सूत्रों ने बताया कि क्राइम ब्रांच को इलाके में दीपक नांदल गैंग के कुछ भारी हथियारों से लैस शूटरों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली थी। इस खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने एक टीम बनाई। सूचना के आधार पर जब पुलिस की विशेष टीम ने घेराबंदी शुरू की तो बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

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दोनों ओर से चलीं गोलियां

पुलिस की ओर से भी अपनी रक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलीं, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। इस क्रॉस-फायरिंग में गैंग के चार शूटर मौके पर ही मारे गए। मुठभेड़ के दौरान एक पांचवें शूटर को भी गोली लगी है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में भारी सुरक्षा के बीच संदिग्ध का इलाज चल रहा है।

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घटनास्थल पर सघन छानबीन

सूत्रों ने बताया कि इस मुठभेड़ में घायल 3 पुलिसकर्मियों को तुरंत एक नामी अस्पताल ले जाया गया। मुठभेड़ में घायल जवानों का भी इलाज चल रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ वाले पूरे इलाके को घेर लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच छानबीन जारी है। मौके से घटना के सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब दिल्ली एनसीआर में मौसम खराब है। लोग जगह-जगह जलभराव की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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