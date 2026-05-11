गुरुग्राम में सिंगर फाजिलपुरिया के मैनेजर पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों का एनकाउंटर, एक ढेर
गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक खूंखार बदमाश को ढेर कर दिया है। यह मुठभेड़ उस वक्त हुई जब आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे थे।
हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आज एक मुठभेड़ में बदमाश को मार गिराया है। यह एनकाउंटर गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर स्थित गांव बंधवाड़ी के पास हुआ। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है।
कौन था मारा गया बदमाश?
इस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान गुरुशेर के रूप में हुई है। वहीं, उसका दूसरा साथी घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कैसे शुरू हुई मुठभेड़?
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुलिस इन दोनों आरोपियों को हथियार की बरामदगी के लिए बंधवाड़ी के पहाड़ी इलाके में ले गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और वहां से भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा और आरोपियों को रोकने के लिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों को एक-एक गोली लगी।
सिंगर राहुल फाजिलपुरिया कनेक्शन
बताया जा रहा है कि ये दोनों वही बदमाश थे जिन्होंने मशहूर हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के मैनेजर के घर के बाहर गोलियां चलाई थीं। कन्हई गांव स्थित मैनेजर के घर के बाहर हुई इस फायरिंग में सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कुलबीर घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से ही पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी थी और कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें पंजाब से दबोचा गया था।