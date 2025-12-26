गुरुग्राम के होटल पर पुलिस का बुलडोजर, अपराधियों की संपत्ति के खिलाफ ऐक्शन: मालिक पर 10 मामले
गुरुग्राम में पुलिस ने अपराधियों पर कड़ा ऐक्शन लेते हुए एक होटल पर बुलडोजर चलवा दिया। पुलिस ने बताया कि अपराधियों की संपत्तियों और अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को छुड़ाने के लिए पुलिस बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। होटल मालिक पर रेवाड़ी और गुरुग्राम जिलों के विभिन्न थानों में कुल 10 मामले दर्ज हैं।
अपराधियों और अपराध से अर्जित धन से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस सख्त रुख अपना रही है। पुलिस ने शुक्रवार को फर्रुखनगर इलाके में सरकारी जमीन पर बने एक होटल को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने बताया कि अपराध से अर्जित अपराधियों की संपत्तियों और अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को छुड़ाने के लिए पुलिस बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि एक हफ्ते में यह पांचवीं ऐसी कार्रवाई है।
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने उन अपराधियों का प्रोफाइल तैयार कर लिया है, जिन्होंने अपराध से अर्जित धन से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। उस संपत्ति का इस्तेमाल करके वित्तीय लाभ कमा रहे हैं।
इस मामले में खेड़ा खुर्रमपुर निवासी रजत द्वारा निर्मित होटल को पीडब्ल्यूडी विभाग के जूनियर इंजीनियर मुजाहिदीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। यह होटल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी थी।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि आरोपी पहले भी लोगों में भय फैलाने और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि रजत कई बार जेल जा चुका है। रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कुल 10 मामले दर्ज हैं।