गुरुग्राम पुलिस ने बुलडोजर से गिराया बदमाश का घर; हत्या समेत 19 केस हैं दर्ज

Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram police demolished house of criminal with bulldozer
Dec 23, 2025 01:04 am ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, गुरुग्राम
गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार को एक कथित बदमाश के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। अलीपुर गांव में करीब 1000 वर्ग गज में फैला यह घर अवैध था। कार्रवाई के दौरान परिजनों ने विरोध किया और कोर्ट के स्टे का दावा किया, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने मकान के अवैध हिस्सों को गिरा दिया। बदमाश पर हत्या, रंगदारी और अपहरण के 19 मामले दर्ज हैं। उस पर 2019 में गैंगस्टर अशोक राठी की गोली मार कर हत्या का भी आरोप है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी सोनू राठी ने अलीपुर गांव में करीब 1000 वर्ग गज के प्लॉट पर बिना किसी अनुमति के घर बनाया था। घर के अवैध हिस्से पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम पुलिस नगर निगम के दस्ते के साथ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच हुई इस कार्रवाई का सोनू राठी के परिजनों ने विरोध किया और अदालत के स्टे ऑर्डर होने का भी दावा किया। हालांकि, प्रशासन ने दस्तावेजों की गहन जांच के बाद अवैध हिस्सों पर ही बुलडोजर की कार्रवाई की।

प्रशासन ने लगभग 500 वर्ग गज क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को गिरा दिया। नरेन्द्र उर्फ सोनू राठी का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है। वह कभी गैंगस्टर अशोक राठी के गिरोह का हिस्सा था, लेकिन बाद में पैसों के लेनदेन और वर्चस्व की लड़ाई के कारण दोनों में गहरी दुश्मनी हो गई। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते सोनू राठी ने साल 2019 में अशोक राठी के घर में घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अशोक की मौत के बाद सोनू ने अपना खुद का गैंग बना लिया। नरेन्द्र उर्फ सोनू राठी पर अवैध हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली, फिरौती और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। सोनू राठी पर हत्या, लूट और रंगदारी के कुल 19 मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई समाज में अपराधियों के प्रति कड़ा संदेश देने के लिए की गई है ताकि संदेश जाए कि अपराध की कमाई से खड़ी की गई अवैध संपत्तियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। कार्रवाई सोहना के नायब तहसीलदार जगबीर सिंह (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूरी की गई।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
