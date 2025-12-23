गुरुग्राम पुलिस ने बुलडोजर से गिराया बदमाश का घर; हत्या समेत 19 केस हैं दर्ज

संक्षेप: गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार को अलीपुर गांव में करीब 1000 वर्ग गज में फैले एक कुख्यात बदमाश के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया।बदमाश पर हत्या, रंगदारी और अपहरण के 19 मामले दर्ज हैं।

गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार को एक कथित बदमाश के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। अलीपुर गांव में करीब 1000 वर्ग गज में फैला यह घर अवैध था। कार्रवाई के दौरान परिजनों ने विरोध किया और कोर्ट के स्टे का दावा किया, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने मकान के अवैध हिस्सों को गिरा दिया। बदमाश पर हत्या, रंगदारी और अपहरण के 19 मामले दर्ज हैं। उस पर 2019 में गैंगस्टर अशोक राठी की गोली मार कर हत्या का भी आरोप है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी सोनू राठी ने अलीपुर गांव में करीब 1000 वर्ग गज के प्लॉट पर बिना किसी अनुमति के घर बनाया था। घर के अवैध हिस्से पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम पुलिस नगर निगम के दस्ते के साथ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच हुई इस कार्रवाई का सोनू राठी के परिजनों ने विरोध किया और अदालत के स्टे ऑर्डर होने का भी दावा किया। हालांकि, प्रशासन ने दस्तावेजों की गहन जांच के बाद अवैध हिस्सों पर ही बुलडोजर की कार्रवाई की।

प्रशासन ने लगभग 500 वर्ग गज क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को गिरा दिया। नरेन्द्र उर्फ सोनू राठी का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है। वह कभी गैंगस्टर अशोक राठी के गिरोह का हिस्सा था, लेकिन बाद में पैसों के लेनदेन और वर्चस्व की लड़ाई के कारण दोनों में गहरी दुश्मनी हो गई। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते सोनू राठी ने साल 2019 में अशोक राठी के घर में घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।