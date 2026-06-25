ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम पर दिल्ली में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर, लोगों को झांसा देकर यूं फंसाते थे; 5 गिरफ्तार

साइबर पुलिस ने यह कार्रवाई सोमवार को एक व्यक्ति से मिली शिकायत के बाद की। शिकायतकर्ता का कहना था कि धोखाधड़ी करने वालों ने उसे जो पेमेंट लिंक भेजा था, उस पर क्लिक करते ही उसके साथ 56,650 रुपए की धोखाधड़ी हो गई।

गुरुग्राम साइबर पुलिस ने दिल्ली में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो कि एक मशहूर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और एक हाइपरमार्केट चेन के नाम चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राज कुमार (27), करण (19) और सोनू (24) के तौर पर हुई है, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं। जबकि प्रशांत कुमार (28 साल) और अखिल अहमद (28 साल) उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन पांचों आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन और एक टैबलेट भी जब्त किया है।

मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तार पांचों आरोपी सोशल मीडिया पर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और हाइपरमार्केट चेन के नाम से फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को फंसाते थे। इस दौरान वे वेरिफिकेशन और ऑनलाइन शॉपिंग के बहाने, टारगेट किए गए लोगों के मोबाइल फोन पर APK फाइलें डाउनलोड करा लेते थे या धोखाधड़ी वाले लिंक भेज देते थे। इसके बाद जैसे ही कोई व्यक्ति उनकी भेजी उस लिंक पर क्लिक करता, वे साइबर धोखाधड़ी करने के लिए उनके फोन को हैक कर लेते थे, और बैंकिंग जानकारी का एक्सेस हासिल कर लेते थे।

अधिकारियों ने बताया कि साइबर पुलिस ने यह कार्रवाई सोमवार को एक व्यक्ति से मिली शिकायत के बाद की। शिकायतकर्ता ने बताया कि धोखाधड़ी करने वालों ने उसे जो पेमेंट लिंक भेजा था, उस पर क्लिक करते ही उसके साथ 56 हजार 650 रुपए की धोखाधड़ी हो गई।

इस मामले में शिकायत मिलने पर मानेसर स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच ​​के दौरान, पुलिस टीम ने तकनीकी फुटप्रिंट का विश्लेषण किया और मंगलवार को दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक जगह पर छापा मारा, जिसके बाद पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।