गुरुग्राम पुलिस का वार: पटौदी में कुख्यात अपराधी कृष्ण के अवैध मकान पर चला बुलडोजर

गुरुग्राम पुलिस और जिला प्रशासन ने मंगलवार को अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पटौदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रामपुरा में कुख्यात अपराधी कृष्ण के अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला मकान पर प्रशासन का पीला पंजा चला।

गुरुग्राम पुलिस और जिला प्रशासन ने मंगलवार को अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पटौदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रामपुरा में कुख्यात अपराधी कृष्ण के अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला मकान पर प्रशासन का पीला पंजा चला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मंगलवार सुबह 11:00 बजे इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू किया गया।

अपराध की काली कमाई से खड़ा किया था साम्राज्य पुलिस के अनुसार, आरोपी कृष्ण एक शातिर और आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) जैसे गंभीर मामलों में एक दर्जन से भी अधिक केस दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि कृष्ण ने अपराध जगत से अर्जित काली कमाई का इस्तेमाल कर गांव रामपुरा में अवैध रूप से इस दो मंजिला मकान का निर्माण किया था।

भारी सुरक्षा बल के बीच हुई कार्रवाई ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को सफल बनाने के लिए अपराध शाखा (Crime Branch), फारुख नगर और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। जिला प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में बुल्डोजर ने अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान गांव और आसपास के इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

गुरुग्राम के सेक्टरों में अवैध कब्जे हटाने का अभियान जारी रहेगा गुरुग्राम में बिल्डर कॉलोनियों से लेकर सेक्टरों में अवैध कब्जों के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान जारी रहेगा। सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में अपील करने को कहा। वहीं, हाईकोर्ट ने भी तोड़फोड़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ड्यूटी मस्जिट्रेट न मिलने का हवाला देकर सेक्टरों में अवैध कब्जे के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान को स्थगित कर दिया। अब कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर एचएसवीपी अधिकारी असमंजस में है।

हाईकोर्ट का भी अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक से साफ इनकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नगर निगम और राज्य सरकार कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस फैसले से शहर में चल रहे अभियान को मजबूती मिली है। सोमवार को स्टिल्ट प्लस चार मंजिल नीति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सड़कों के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) और सार्वजनिक स्थानों पर किया गया अतिक्रमण किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। कई स्थानों पर सड़कें दोनों ओर से घिरी हुई हैं, जिससे आम लोगों के लिए पैदल चलना भी कठिन हो गया है। पीठ ने कहा कि गुरुग्राम की स्थिति सुधारने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी है। अव्यवस्थित विकास और जगह की कमी के कारण लोग कॉलोनियां छोड़ने तक को मजबूर हो रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।