गुरुग्राम पुलिस का बुलडोजरी ऐक्शन जारी, 9 बदमाशों की प्रॉपर्टी जमींदोज

संक्षेप: गुरुग्राम पुलिस का अपरोधियों के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन जारी है। गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार को एक गैंगस्टर और 8 अन्य अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस ने कहा है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार को अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गैंगस्टर और 8 अन्य अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस ने जेल में बंद एक कथित गैंगस्टर रिकी की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई 'रिकी की मंडी' को भी जमींदोज कर दिया। वह हर महीने इस मंडी से लाखों की अवैध वसूली करता था। रिकी पर 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अपराध के पैसे से प्रॉपर्टी बनाने वालों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस ने बताया कि खांडसा का रहने वाला रिकी आदतन अपराधी है। वह सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में जेल में बंद है। आरोप है कि उसने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उसने लगभग 100 अस्थायी और 10 स्थायी दुकानें बनाई थीं। इस मंडी से वह हर महीने लगभग 5-6 लाख रुपये अवैध रूप से वसूल रहा था।

एक अधिकारी ने बताया कि इन अवैध दुकानों को इंस्पेक्टर मंजीत (SHO सेक्टर 37 पुलिस थाना) के नेतृत्व में एन्फोर्समेंट की एक टीम को साथ लेकर लगभग 80 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि रिकी के खिलाफ 31 मामले दर्ज हैं। इसमें रेवाड़ी में दो और गुरुग्राम में 29 मामले शामिल हैं।

पुलिस ने इस विशेष ऑपरेशन के लिए उन अपराधियों की सूची तैयार की थी, जो लंबे समय से आबकारी अधिनियम के उल्लंघन और अवैध शराब के धंधे में लिप्त थे। पुलिस ने कुल नौ अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की।