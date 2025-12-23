Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram police bulldozer action demolished illegal properties linked to 9 criminals
गुरुग्राम पुलिस का बुलडोजरी ऐक्शन जारी, 9 बदमाशों की प्रॉपर्टी जमींदोज

गुरुग्राम पुलिस का बुलडोजरी ऐक्शन जारी, 9 बदमाशों की प्रॉपर्टी जमींदोज

संक्षेप:

गुरुग्राम पुलिस का अपरोधियों के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन जारी है। गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार को एक गैंगस्टर और 8 अन्य अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस ने कहा है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। 

Dec 23, 2025 11:42 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार को अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गैंगस्टर और 8 अन्य अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस ने जेल में बंद एक कथित गैंगस्टर रिकी की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई 'रिकी की मंडी' को भी जमींदोज कर दिया। वह हर महीने इस मंडी से लाखों की अवैध वसूली करता था। रिकी पर 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अपराध के पैसे से प्रॉपर्टी बनाने वालों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने बताया कि खांडसा का रहने वाला रिकी आदतन अपराधी है। वह सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में जेल में बंद है। आरोप है कि उसने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उसने लगभग 100 अस्थायी और 10 स्थायी दुकानें बनाई थीं। इस मंडी से वह हर महीने लगभग 5-6 लाख रुपये अवैध रूप से वसूल रहा था।

एक अधिकारी ने बताया कि इन अवैध दुकानों को इंस्पेक्टर मंजीत (SHO सेक्टर 37 पुलिस थाना) के नेतृत्व में एन्फोर्समेंट की एक टीम को साथ लेकर लगभग 80 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि रिकी के खिलाफ 31 मामले दर्ज हैं। इसमें रेवाड़ी में दो और गुरुग्राम में 29 मामले शामिल हैं।

पुलिस ने इस विशेष ऑपरेशन के लिए उन अपराधियों की सूची तैयार की थी, जो लंबे समय से आबकारी अधिनियम के उल्लंघन और अवैध शराब के धंधे में लिप्त थे। पुलिस ने कुल नौ अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की।

आरोपियों में मंजीत सिंह सैनी, राहुल, दीपक, मोहित, नवीन के नाम भी शामिल हैं। शराब तस्करी के 17 मुकदमे दर्ज हैं। इनके खिलाफ कुल 14 आपराधिक मामले पुलिस रिकॉर्ड में अंकित हैं। राहुल और दीपक दोनों शराब के अवैध कारोबार के पुराने खिलाड़ी हैं, जिनके खिलाफ 7 अभियोग दर्ज हैं। प्रशांत और राहुल इन दोनों भाइयों के खिलाफ भी पुलिस ने सरत मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और ये लगातार क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चला रहे थे।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News Gurugram Crime
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।