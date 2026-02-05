गैंगस्टर के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, गुरुग्राम पुलिस ने मुक्त कराई 3 बीघा सरकारी जमीन
गुरुग्राम पुलिस ने अपराध के जरिए सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है।
गुरुग्राम पुलिस ने अपराध के जरिए सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि सेक्टर-37 के फेज-4 में 'हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन' (HSIIDC) की करीब तीन बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इस जमीन पर खांडसा गांव के निवासी और कुख्यात अपराधी रिकी ने कथित तौर पर अवैध पार्किंग बना रखी थी, जिसे पुलिस और प्रवर्तन विभाग की संयुक्त टीम ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
31 मुकदमों में नामजद है अपराधी रिकी
पुलिस प्रवक्ता ने बताया, यह कार्रवाई सेक्टर-37 के थाना प्रभारी मंजीत और जिला नगर योजनाकार (DTP) आरएस बाठ के नेतृत्व में बुधवार को की गई। आरोपी रिकी एक आदतन अपराधी है और फिलहाल सेक्टर-50 थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में जेल में बंद है। रिकी के खिलाफ गुरुग्राम में 29 और रेवाड़ी में 2 सहित कुल 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि अपराध की कमाई से खड़ी की गई संपत्तियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
'रिकी की मंडी' पर पहले भी चला था बुलडोजर
गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ यह उनकी पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी पुलिस ने 'रिकी की मंडी' नाम से मशहूर अवैध कब्जे को जमींदोज किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों और अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने साफ संदेश दिया कि जो कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें