गुरुग्राम पुलिस का ASI राजस्थान में गिरफ्तार, 3 लाख रुपए घूस लेते ACB ने पकड़ा; क्या मामला
राजस्थान भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) की एक टीम ने जोधपुर में गुरुग्राम पुलिस के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि एएसआई ने वाहन चोरी के एक मामले में आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रहते हुए परेशान न करने के बदले में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।
राजस्थान एसीबी के डीआईजी भुवन भूषण यादव ने बताया कि गुरुग्राम के पालम विहार क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई को रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके साथ मौजूद हरियाणा पुलिस के अन्य अधिकारियों की भूमिका का अभी खुलासा नहीं हुआ है।
पुलिस के अनुसार, गुरुग्राम के सदर थाने में वाहन चोरी का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। एएसआई प्रवीण कुमार शुक्रवार को आरोपी को सत्यापन और जांच के लिए जोधपुर ले आए। वहां उन्होंने आरोपी के परिवार से संपर्क किया।
परिवार ने पुलिस से अनुरोध किया कि आरोपी के साथ मारपीट न की जाए और रिमांड के दौरान उसकी सहायता की जाए। एएसआई ने कथित तौर पर इसके बदले में 3 लाख रुपए की मांग की।
एसीबी की ग्रामीण चौकी को इस मामले की शिकायत मिली, जिसके बाद जांच करने पर रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता को रिश्वत देने के लिए एएसआई के पास भेजा।
शिकायतकर्ता के पास 1.50 लाख रुपए के असली नोट और 1.50 लाख रुपए के नकली नोट थे। पुलिस के अनुसार, एएसआई ने उसे जयपुर राजमार्ग पर स्थित कपराडा थाने के बाहर बुलाया, जहां शिकायतकर्ता ने उसे रुपए सौंप दिए।
एएसपी पारस सोनी के नेतृत्व में एसीबी ने एएसआई को 3 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। उसे थाने ले जाया गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।