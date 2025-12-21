Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram police ASI held for taking Rs 3 lakh bribe in rajasthan jodhpur by ACB
गुरुग्राम पुलिस का ASI राजस्थान में गिरफ्तार, 3 लाख रुपए घूस लेते ACB ने पकड़ा; क्या मामला

गुरुग्राम पुलिस का ASI राजस्थान में गिरफ्तार, 3 लाख रुपए घूस लेते ACB ने पकड़ा; क्या मामला

संक्षेप:

राजस्थान एसीबी की एक टीम ने जोधपुर में गुरुग्राम पुलिस के एक एएसआई को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि एएसआई ने वाहन चोरी के एक मामले में आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रहते हुए परेशान न करने के बदले में रिश्वत मांगी थी।

Dec 21, 2025 08:41 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

राजस्थान भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) की एक टीम ने जोधपुर में गुरुग्राम पुलिस के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि एएसआई ने वाहन चोरी के एक मामले में आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रहते हुए परेशान न करने के बदले में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजस्थान एसीबी के डीआईजी भुवन भूषण यादव ने बताया कि गुरुग्राम के पालम विहार क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई को रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके साथ मौजूद हरियाणा पुलिस के अन्य अधिकारियों की भूमिका का अभी खुलासा नहीं हुआ है।

पुलिस के अनुसार, गुरुग्राम के सदर थाने में वाहन चोरी का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। एएसआई प्रवीण कुमार शुक्रवार को आरोपी को सत्यापन और जांच के लिए जोधपुर ले आए। वहां उन्होंने आरोपी के परिवार से संपर्क किया।

परिवार ने पुलिस से अनुरोध किया कि आरोपी के साथ मारपीट न की जाए और रिमांड के दौरान उसकी सहायता की जाए। एएसआई ने कथित तौर पर इसके बदले में 3 लाख रुपए की मांग की।

एसीबी की ग्रामीण चौकी को इस मामले की शिकायत मिली, जिसके बाद जांच करने पर रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता को रिश्वत देने के लिए एएसआई के पास भेजा।

शिकायतकर्ता के पास 1.50 लाख रुपए के असली नोट और 1.50 लाख रुपए के नकली नोट थे। पुलिस के अनुसार, एएसआई ने उसे जयपुर राजमार्ग पर स्थित कपराडा थाने के बाहर बुलाया, जहां शिकायतकर्ता ने उसे रुपए सौंप दिए।

एएसपी पारस सोनी के नेतृत्व में एसीबी ने एएसआई को 3 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। उसे थाने ले जाया गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।