गुरुग्राम में तैनात ASI ने अपने गांव में फंदा लगाकर दी जान, पत्नी से चल रहा था मनमुटाव
संक्षेप: गुरुग्राम में तैनात हरियाणा पुलिस के एक एएसआई ने रेवाड़ी जिले के जैनाबाद गांव में स्थित अपने पैतृक घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 40 वर्षीय कृष्ण यादव की पत्नी दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं।
हरियाणा पुलिस के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) ने रेवाड़ी जिले के जैनाबाद गांव में स्थित अपने पैतृक घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन है। 40 वर्षीय कृष्ण यादव गुरुग्राम में तैनात थे। वे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव आए हुए थे।
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह परिजनों ने जब कृष्ण के कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुलते देखा, तो उन्होंने अंदर झांका, वहां कृष्ण फंदे से लटके मिले। सूचना मिलते ही डहीना पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर सिविल अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने घटनास्थल की जांच की और एक सुसाइड नोट बरामद किया।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सुसाइड नोट में एएसआई कृष्ण यादव ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस के अनुसार, मृतक ने घरेलू विवादों और मानसिक तनाव के चलते यह कदम उठाया। काफी समय से वह परेशान चल रहे थे
पत्नी से मतभेद के बाद तनाव में थे कृष्ण यादव : पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कृष्ण यादव की पत्नी दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में पीजीटी टीचर के पद पर कार्यरत हैं। दोनों के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। कृष्ण दो बच्चों के पिता थे, और परिजनों के अनुसार हाल के महीनों में वे काफी तनाव में दिखाई देते थे।
डहीना चौकी प्रभारी रजनीश कुमार ने बताया कि मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट के आधार पर उसकी पत्नी और अन्य ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इसके लिए पूछताछ करने में जुटी है। जो तथ्य समाने आएंगे, उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी।