गुरुग्राम: बीच सड़क मॉडल के सामने मास्टरबेट करने वाला अरेस्ट, 14 लाख का है पैकेज

हाल ही में साइबर सिटी गुरुग्राम के अति व्यस्त राजीव चौक पर कैब का इंतजार कर रही एक मॉडल के सामने दिनदहाड़े एक शख्स के मास्टरबेट करने की हैरान करने वाली घटना सामने आई थी। अब गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गुरुग्राम में सरेआम एक मॉडल के सामने मास्टबेट करने वाले आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तारी कर लिया। आरोपी युवक एमटेक पास है। वह गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में सालाना 14 लाख के पैकेज पर नौकरी करता है।

शादीशुदा है आरोपी पुलिस के मुताबिक, आरोपी शादीशुदा है। उसका एक बच्चा भी है। एक साल से वह गुरुग्राम के सेक्टर-11 में रह रहा था।

मास्क की वजह से था बेखौफ पुलिस ने बताया कि वारदात करने के बाद अ​भिषेक अपने कमरे पर आया। इसके बाद रोजाना जॉब पर भी जाने लगा। उसे लगा कि उसने मास्क पहन कर वारदात को अंजाम दिया है इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाएगा और उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर उसे दबोच लिया।

एक युवती के साथ छेड़छाड़ भी की थी उसकी गिरफ्तारी के बाद एक और खुलासा हुआ है कि आरोपी ने इससे पहले जेएमडी बिल्डिंग में काम करने वाली युवती के साथ भी छेड़छाड़ की थी। इस मामले में भी पुलिस उसे नामजद करने की तैयारी कर रही है।

मॉडल ने थाने पहुंचकर दर्ज कराए थे बयान थाना सिविल लाइन के एसएचओ कृष्ण ने बताया कि शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। मॉडल ने थाने में आकर अपने बयान भी दर्ज करवाएं थे। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अति व्यस्त राजीव चौक पर हुई थी घटना रविवार को गुरुग्राम के अति व्यस्त राजीव चौक पर सुबह 11 बजे यह घटना हुई थी। यहां जयपुर से गुरुग्राम लौटी एक मॉडल कैब का इंतजार कर रही थी। इस दौराम मास्क पहने हुए एक शख्स ने मॉडल के सामने अपनी पैंट की जीप खोली और मास्टरबेट करने लगा। युवती ने आरोपी की अश्लील हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया।

मॉडल ने वीडियो जारी दी थी घटना की जानकारी इसके बाद मॉडल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए इस शर्मनाक घटना के बारे में लोगों को बताया। उसने कहा कि आरोपी मुझे लगातार घूर रहा था लेकिन शुरू में मैंने उसे इग्नोर किया। फिर देखा कि आरोपी मास्टरबेट करने लगा।

पुलिस हेल्पलाइन पर की थी कॉल मॉडल ने बताया कि शुरू में तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि पूरी घटना से वह स्तब्ध हो गई थी। मैंने पुलिस हेल्पलाइन पर भी कॉल किया था, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। बाद में गूगल से उन्होंने एक नंबर निकाला और दूसरी तरफ से फोन पर कहा गया कि ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं की जा सकती है, आपको थाने आना पड़ेगा।

ऑनलाइन शिकायत पर ऐक्शन ऑनलाइन शिकायत मिलते ही गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई और सिविल लाइन थाना में अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बुधवार को पीड़िता थाने पहुंची और अपने बयान दर्ज करवाए। मॉडल हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव रही हैं। वह एक गाने में नजर आ चुकी हैं।