SI की वर्दी और SPO का आईडी कार्ड, गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी को पकड़ा

संक्षेप:

गुरुग्राम पुलिस ने होटल में ठहरने के लिए और टोल टैक्स बचाने के लिए दबाव बनाने वाले फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एसपीओ पद का आईडी कार्ड और सब इंस्पेक्टर की वर्दी बरामद की गई है।

Jan 18, 2026 08:47 pm IST
गुरुग्राम पुलिस ने होटल में ठहरने के लिए और टोल टैक्स बचाने के लिए दबाव बनाने वाले फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एसपीओ पद का आईडी कार्ड और सब इंस्पेक्टर की वर्दी बरामद की गई है। रविवार को आरोपी को रिमांड पर लिया है। पूछताछ में आरोपियों से उसके साथियों की जानकारी एकत्रित की जाएगी।

शनिवार को शुभम होटल के प्रबंधक ने थाना सिविल लाइंस में शिकायत दी थी कि उनके होटल में हरियाणा पुलिस के उप निरीक्षक पद की वर्दी पहनकर एक व्यक्ति आया है। उसने ठहरने के लिए कमरा लिया है। होटल स्टॉफ ने पहचान पत्र मांगा तो उसने आधार कार्ड प्रस्तुत किया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति दोबारा होटल में आया। कमरे के संबंध में अनावश्यक पूछताछ करने लगा। इससे होटल मैनेजर को उसके ऊपर संदेह हुआ। पूछताछ करने पर व्यक्ति घबरा गया। उसने भागने का प्रयास किया। होटल स्टॉफ ने उसे पकड़ लिया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह कोई पुलिस अधिकारी नहीं है। वह शौकिया तौर पर वर्दी पहनकर आमजन को डराने और रौब दिखाने के उद्देश्य से पुलिसवाला बना है। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान झज्जर के गांव कासनी निवासी 34 साल के मुकेश कुमार के रूप में हुई है।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह राजस्थान के खाटू में किराये पर ई-रिक्शा चलाता है। इसका झज्जर से खाटू आना-जाना रहता है। इसे बार-बार टोल टैक्स देना पड़ता था तो टोल टैक्स से बचने के लिए और आमजन पर पुलिस अधिकारी का झूठा प्रभाव दिखाने के लिए उसने झज्जर के किसी व्यकति से स्पेशल पुलिस अधिकारी (एसपीओ) का आईडी कार्ड बनवाया। दिल्ली के झाड़ौदा कलां से 2200 रुपए में हरियाणा पुलिस के उप निरीक्षक पद की वर्दी ली। आरोपियों के साथियों की गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस कर रही है।

