फेसबुक पर दोस्ती, फिर नशीली चीज पिलाकर लूट, गुरुग्राम पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर नेपाली बदमाश को दबोचा

गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद नेपाल के एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह शातिर अपराधी फेसबुक पर नकली पहचान बनाकर भारत में काम करने वाले नेपाली मूल के घरेलू सहायकों से दोस्ती गांठता था

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 04:01 PM
गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद नेपाल के एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह शातिर अपराधी फेसबुक पर नकली पहचान बनाकर भारत में काम करने वाले नेपाली मूल के घरेलू सहायकों से दोस्ती गांठता था और फिर उनके मालिकों के घरों में चोरी की सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देता था।

मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस अपराधी की पहचान नेपाल के कैलाली जिले के टिकनपुर निवासी 35 वर्षीय जगत बहादुर के रूप में हुई है।

सेक्टर-43 क्राइम ब्रांच को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक नेपाली नागरिक वजीराबाद में ताऊ देवीलाल पार्क के पास किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

पुलिस को देखते ही जगत बहादुर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी एक गोली पुलिस की गाड़ी में जा लगी। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने फायरिंग जारी रखी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर सेक्टर-10 के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया।

वारदात का अनोखा तरीका

पूछताछ में जगत बहादुर ने अपराध करने के अपने शातिर तरीके का खुलासा किया। वह हर बार एक नया फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाता था और भारत में घरेलू नौकर के तौर पर काम कर रहे नेपाली नागरिकों को अपना निशाना बनाता था। दोस्ती गहरी होने पर वह भारत आता और अपने फेसबुक मित्र के साथ मिलकर घर के मालिक और अन्य सदस्यों को किसी पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर देता था। इसके बाद वह घर से कीमती सामान और नकदी चोरी कर वापस नेपाल भाग जाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि वह भारत आने के लिए बस का इस्तेमाल करता था, लेकिन चोरी का माल टैक्सी से नेपाल ले जाता था।

लंबा है आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस ने बताया कि जगत बहादुर एक आदतन अपराधी है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। पिछले साल उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुंबई में 20 लाख रुपये की बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। इसके अलावा, उसके खिलाफ गुरुग्राम, पंजाब और उत्तराखंड में भी मामले दर्ज हैं। नेपाल में भी उस पर चोरी का केस दर्ज है।

नेपाल पुलिस ने उसे इसी साल 14 जुलाई को चोरी का सामान बेचने के आरोप में उसकी महिला साथी बबीता के साथ गिरफ्तार किया था। वह 9 अगस्त को ही नेपाल की जेल से रिहा हुआ और बाहर आते ही 11 अगस्त को एक और वारदात को अंजाम देने के लिए भारत आ गया।

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान कुल 6 राउंड गोलियां चलीं, जिसमें से 4 राउंड बदमाश ने और 2 राउंड पुलिस ने चलाए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल, कारतूस, लोहा काटने वाला कटर, प्लास और पेचकस बरामद किया है। इस गिरफ्तारी से पुलिस ने कई संभावित बड़ी चोरियों को रोकने में सफलता हासिल की है।

——- गौरव चौधरी——