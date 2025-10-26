गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी, भारत में ड्रग्स के अवैध कारोबार में शामिल 3 विदेशी महिलाएं अरेस्ट
भारत में ड्रग्स के अवैध कारोबार में संलिप्त तीन विदेशी महिलाओं को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों महिलाएं दिल्ली के खानपुर इलाके से इस कारोबार को चला रही थीं। दो महिलाओं को गुरुग्राम के बख्तावर चौक से पकड़ा गया है, जबकि एक महिला को दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन के ए ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया। इन महिलाओं का एक साथी भागने में कामयाब हो गया।
अपराध शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुग्राम की अपराध शाखा, सेक्टर-43 ने उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी आदर्श को सेक्टर-39 में ग्रीन हेल्थ फार्मेंसी के पास से पकड़ा था। आरोपी के कब्जे से नशीला पदार्थ एमडीएमए 26 ग्राम बरामद हुआ था। पूछताछ में आदर्श ने बताया था कि वह यह ड्रग्स दिल्ली से मंगवाता है। दो नाइजीरियन महिलाएं यह ड्रग्स उसे देकर जाती हैं। इसके बाद पुलिस ने आदर्श से ड्रग्स के कारोबार में शामिल महिलाओं को कॉल करवाया। बख्तावर चौक पर दो नाइजीरियन महिलाएं ड्रग्स लेकर पहुंचीं तो गुरुग्राम पुलिस ने इन्हें रंगे हाथ धर दबोचा। इनके कब्जे से 39 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ।
इन महिलाओं की पहचान नाइजीरिया के इसीलांगवा निवासी प्रीशियस और गांव डियोटा निवासी गिफ्ग के रूप में हुई। महिलाओं से पूछताछ के दौरान पता चला कि दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन के ए ब्लॉक स्थित मकान नंबर 29 से पूरे भारत में नशे का कारोबार होता है।
इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से खानपुर एक्सटेंशन के इस मकान में रविवार सुबह छापा मारा। तीन मंजिला यह मकान आशीष का है, जो उसने नाइजीरियन लोगों को किराये पर दिया हुआ था।
पुलिस ने मौके से एक और नाइजीरियन महिला गांव इका निवासी जॉय को गिरफ्तार किया। इस महिला के एक दोस्त नेटबैंस्ट की इस कारोबार में महत्वपूर्ण भूमिका है। संदेह होने पर वह भाग गया था, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, काली टेप के छह बंडल, तीन बंडल पॉलीथिन पैकिंग और तीन फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई को तेज कर दिया है।