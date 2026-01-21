Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram people who leave plots vacant will have to pay annual fee see how much rates
गुरुग्राम में प्लॉट खाली छोड़ने वालों को देनी होगी वार्षिक फीस, प्रति वर्ग कितना लगेगा चार्ज

गुरुग्राम में प्लॉट खाली छोड़ने वालों को देनी होगी वार्षिक फीस, प्रति वर्ग कितना लगेगा चार्ज

संक्षेप:

हरियाणा सरकार की ओर से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना को निकाय क्षेत्रों में लागू किया गया है। इसमें मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम, परिषद और समितियों के लिए दरें लागू की गई है। खाली प्लॉटों के मालिकों को अब 60 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से प्रति वर्ष भुगतान करना होगा।

Jan 21, 2026 12:07 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

हरियाणा सरकार की ओर से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना को निकाय क्षेत्रों में लागू किया गया है। इसमें मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम, परिषद और समितियों के लिए दरें लागू की गई है। खाली प्लॉटों के मालिकों को अब 60 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से प्रति वर्ष भुगतान करना होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह दरें सेल डीड (बिक्री विलेख) आवेदन जमा करने तक लागू रहेंगी। गुरुग्राम तहसीलदार जगदीश कुमार ने कहा कि हरियाणा प्रदेश सरकार की ओर से गुरुग्राम और फरीदाबाद में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना के यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें फीस अन्य नगर परिषद, समितियों की अपेक्षा अधिक रखी गई है। इसके तहत गुरुग्राम के सैकड़ों भूखंड मालिक इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत आवंटित प्लॉटों की सेल डीड के लिए समय सीमा बढ़ जाएगी। जिन प्लॉटों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और जिनके पास निर्माण प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए शुल्क आधा होगा।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम का सेक्टर-16 मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर होगा विकसित, ये होंगे लाभ

उन क्षेत्रों में 10, 15, 20, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर देना होगा। खाली प्लॉट वालों से नगर निगम में 60 रुपये, नगर परिषद में 40, नगर पंचायत में 30, नगर समिति में 20 रुपये प्रति वर्ग की दर से प्रति वर्ष शुल्क लिया जाएगा। जिन भूखंडों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है उनके लिए शुल्क आधा है।

क्या है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना के तहत शहरों के नियोजित विकास के लिए जमीन अधिग्रहित कर उस पर आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक या संस्थागत सेक्टर विकसित किए जाते हैं। इन योजनाओं को पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और अब कई जगह नगर निगम, शहरी स्थानीय निकाय संचालित किए जा रहे हैं। योजना से गुरुग्राम जिले में बड़ी संख्या में अव्यवस्थित बस्तियों को हटाई जा सकती है। इसके तहत नई कॉलोनियां और सेक्टर विकसित किए जाने की संभावना है। इसमें सड़क, सीवर, पानी, बिजली जैसी मूल सुविधाएं होंगी।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में यहां एलिवेटेड मेट्रो व फ्लाईओवर बनाने को होगा सर्वे, क्या है प्लान

यह होगी एक्सटेंशन फीस

गुरुग्राम-फरीदाबाद और मानेसर में लागू यह योजना होगी। इसमें 1 जनवरी 1990 को आवंटित किसी खाली भूखंड के मालिक एक जनवरी 2025 को सेल डीड के निष्पादन के लिए आवेदन करते हैं तो उनको 3.96 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। नगर समिति के अंतर्गत आने वाली संपत्ति के लिए विस्तार शुल्क लगभग 1.32 लाख रुपये होगा। इससे प्लॉट आवंटियों के सेल डीड (विक्री विलेख) का समय बढ़ेगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।