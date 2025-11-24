Hindustan Hindi News
गुरुग्राम में बिना अनुमति चल रही थी पार्टी, पत्रकारों से मारपीट; सोनाली फोगाट की हत्या से क्या कनेक्शन

संक्षेप:

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर स्थित एक शराब अहाते हा-चा में बिना अनुमति के चल रही पार्टी की कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ मारपीट, छीना-झपटी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Mon, 24 Nov 2025 09:37 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर स्थित एक शराब अहाते हा-चा में बिना अनुमति के चल रही पार्टी की कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ मारपीट, छीना-झपटी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला है, जिसके खिलाफ सोनाली फौगाट की गोवा में हत्या का गंभीर मामला पहले से दर्ज है।

कवरेज करने पर भड़के आरोपी

सेक्टर-50 थाना पुलिस को 22 नवंबर को एक पत्रकार ने शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने साथी पत्रकार के साथ सुबह करीब 7:30 बजे सेक्टर-49 स्थित हा-चा नामक अहाते में गैर-समय शराब पीने और पार्टी करने की कवरेज करने गए थे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें वीडियो बनाते देख लिया। गुस्से में आकर इन लोगों ने पत्रकारों के साथ जमकर मारपीट की, उनकी न्यूज आईडी छीनने की कोशिश की उन्हें गोली मारने की धमकी दी और पत्थर मारकार कार का शीशा भी तोड दिया था।

गोवा में हत्या का केस दर्ज है एक आरोपी पर

सेक्टर-50 थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों सुखविंद्र सांगवान निवासी चरखी-दादरी और गौरव तनेजा निवासी रोहतक को सोमवार सेक्टर-50 से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पार्टी कर रहे थे और पत्रकारों द्वारा वीडियोग्राफी किए जाने से नाराज होकर उन्होंने यह वारदात की। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि सुखविंद्र के खिलाफ गोवा में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सोनाली फौगाट की हत्या का एक अभियोग पहले से अंकित है, जबकि गौरव तनेजा के खिलाफ रोहतक में लड़ाई-झगड़े का एक केस दर्ज है।

अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने पहले ही 22 नवंबर को अहाते के मैनेजर सोनू कुमार और दो बाउंसर आनंद व ललित सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब दो और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ, इस अभियोग में कुल पांच आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों नए आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gurugram News
